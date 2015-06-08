T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP saldırıya uğradığı Erzurum'dan milletvekili kazandı

Erzurum'da HDP mitingine yönelik saldırılarda 200 kişi yaralanmış, gözaltına alınan olmamıştı

08 Haziran 2015 01:36

Halkların Demokratik Partisi, seçime günler kala gerçekleştirdiği mitingte saldıya uğradığı Erzurum'da bir milletvekili çıkarmayı başardı. 

HDP’nin 4 Haziran’da yaptığı Erzurum mitinginde faşistlerin saldırısına uğramış ve HDP’li Aydın Taşkesen minibüsünün içinde yakılmaya çalışılmıştı. Taşkesen ağır yaralanırken araç tamamen yanmıştı.

Sandıkların yüzde 99’unun açıldığı Erzurum’da HDP 17,7 oranında oy alarak bir milletvekili çıkardı. Erzurum’da diğer milletvekillerinden birini MHP, dördünü de AKP kazandı.

ETİKETLER

hdpmilletvekilierzurum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24