HDP saldırıya uğradığı Erzurum'dan milletvekili kazandı

Halkların Demokratik Partisi, seçime günler kala gerçekleştirdiği mitingte saldıya uğradığı Erzurum'da bir milletvekili çıkarmayı başardı.

HDP’nin 4 Haziran’da yaptığı Erzurum mitinginde faşistlerin saldırısına uğramış ve HDP’li Aydın Taşkesen minibüsünün içinde yakılmaya çalışılmıştı. Taşkesen ağır yaralanırken araç tamamen yanmıştı.

Sandıkların yüzde 99’unun açıldığı Erzurum’da HDP 17,7 oranında oy alarak bir milletvekili çıkardı. Erzurum’da diğer milletvekillerinden birini MHP, dördünü de AKP kazandı.