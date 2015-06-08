Seçimlerin ardından dolar yükselişte

7 Haziran genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından dolar, yurt dışı piyasalarında Türk Lirası karşısında sert bir yükseliş gösterdi, TL yüzde 5'e yaklaşan bir değer kaybı yaşadı.

Reuters'in haberine göre, genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, tek parti hükümeti dönemi 13 yılın ardından sona ererken, piyasadaki ilk tepki TL'nin yüzde 5'e yaklaşan değer kaybı ile yeni zirvesini test etmesi oldu.



Analistler, kısa vadede dalgalanmanın süreceğini öngörürken; Türkiye'nin koalisyon ya da azınlık hükümeti ile mi yola devam edeceği yoksa erken seçime mi gideceği yakından izlenecek.

Türkiye'de bugün yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, HDP ilk kez parti olarak girdiği seçimde yüzde 10 seçim barajını aşarken, AKP'nin tek başına hükümet kurma olasılığı kalmadı.



Tek parti hükümeti olasılığının son bulmasının ardından Cuma günü 2.6615 seviyesinde işlem gören dolar/TL düşük hacimli işlemlerde 2.7996'ya kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Dolar/TL saat 2301 itibarıyla 2.7500/2.7525 seviyesinde işlem gördü. İşlemler hacimsiz bir piyasada gerçekleşirken ilk tepki olarak tarihi zirve seviyesini test eden TL'deki dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.