Erdoğan ABD ziyaretini yarıda kesti, Muhammed Ali'nin cenaze namazını kılıp ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma 74 yaşında solunum yetmezliğinden ölen efsanevi boksör Muhammed Ali’nin cenaze törenine katılmak için geldiği ABD’nin Kentucky Eyaleti’nden planlanandan bir gün önce ayrılmaya karar verdi. Bugünkü törende Ali’nin cenaze namazını kılan Erdoğan’ın, akşam katıldığı iftar yemeğinin ardından Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle, Muhammed Ali’nin doğup büyüdüğü, Kentucky Eyaleti’nin Louisville kentine dün sabaha karşı indi. Saat 05.00’te havalimanından oteline vardığında ise Erdoğan’ı çevrede yaşayan Türk kökenlilerden oluşan bir kalabalık karşıladı.

Muhammed Ali'nin cenaze namazı

ilk maçı kazandığı salonda

Muhammed Ali’nin ilk profesyonel maçına çıktığı Freedom Hall’de kılınan ve namazda Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan dışında, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da eşlik etti. Erdoğan, salona 10 yaşındaki torunu, Berat Albayrak’ın oğlu Ahmet Akif’le girdi. Ardından yanındakilerle, erkeklerin bulunduğu ön kısımda saf tuttu. Emine Erdoğan ise bu sırada erkeklerden ayrıldı ve törene babası, Amerikan İslam toplumunun bilinen isimlerinden Yusuf Ziya Kavakçı (78) ile birlikte gelen AKP Milletvekili Ravza Kavakçı ile arka tarafa geçti.

Mücadele insanı Muhammed Ali

14 binden fazla bilet dağıtılmasına karşın yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende, sivil hak savunucusu rahip Jesse Jackson ve Ali’nin 1964’te 22 yaşındayken Müslüman olduktan sonra dahil olduğu İslam Ulusu grubunun şimdiki lideri Louis Farrakhan gibi önde gelen isimler de vardı. Cenaze namazını kıldıran İmam Zaid Shakir, “Müslümanlara, diğer inanç topluluklarının üyelerine hoş geldiniz diyoruz” diyerek törende bir mücadele insanına selam durmak için bulunan Hıristiyan ve Yahudilere de selam gönderdi.

“Ali halkın şampiyonuydu”

Yaklaşık bir saat süren törende, cenaze namazının ardından konuşanlar da Ali’nin dini yönünden çok mücadeleci karakterine vurgu yaptı. Önde gelen Müslüman öğretim üyelerinden Sherman Jackson, “Ali halkın şampiyonuydu” diyerek, onun siyah toplumu için yaptıklarını anlattı.

Erdoğan, liderlerin de katılacağı defin töreninde bulunmamaya karar verdi

Aralarında efsanevi spor yorumcusu, Türkiye’ye boksu sevdiren Orhan Ayhan’ın da yer aldığı, Türkiye’den 10 gazetecinin bulunduğu Erdoğan’ın uçağında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dışında, başdanışmanlardan eski güreşçi Hamza Yerlikaya, eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve İlnur Çevik ile Yiğit Bulut da bulundu. Normalde Kentucky’de iki gün geçirmesi, yarın yapılacak, aralarında ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton, Ürdün Kralı Abdullah ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin de bulunduğu liderlerin yer alacağı defin törenine katılması planlanan Erdoğan, cenaze namazından sonra fikir değiştirdi. Erdoğan’ın, Ali’nin cenazesi namazının ardından bu akşam kentteki Ahıska Türkleri’nin merkezinde 400 kişilik bir iftar yemeğine katılacağı belirtildi.

Bugün defnedilecek

Perşembe günkü cenaze namazının ardından bugün de, kentin spor salonu, 22 bin kişilik KFC Yum Center’da Ali için bir uğurlama töreni düzenlenecek. Ve ülkenin birçok yerinden Louisville’e akın edenlerin katılımıyla, Ali’nin cenazesi kentte çocukluğunun geçtiği mekânlardan geçirilerek Cave Hill Mezarlığı’na defnedilecek. Yarın, büyük kızı Malia’nın (17) Washington’daki Sidwell Lisesi’nden mezun olması nedeniyle düzenlenecek törene katılmak için Washington’da kalan ABD Başkanı Barack Obama ise Ali’nin ailesine bir mektup yazdı. Mektubun aileye Obama’nın başdanışmanı Valerie Jarrett tarafından sunulacağı öğrenildi.

Tabutu ünlüler taşıyacak

Muhammed Ali’nin tabutunu taşıyacak olan, “Ali” filminin başrol oyuncusu Will Smith ve eski boks dünya şampiyonu Lennox Lewis de kente gelenler arasında. Ayrıca Clinton dışında, komedyen Billy Cristal da Ali’nin cenazesinde konuşma yapacak ünlülerden. Törende konuşacak diğer isimler Ali’nin eşi Lonnie Ali ile kızı Maryum Ali.

Her yer Ali

Senede bir gün ülkenin en ünlü at yarışı Kentucky Derbisi’ne ev sahipliği yapan 250 bin kişilik Louisville, iki gün sürecek cenaze töreni nedeniyle şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir yoğunluk yaşıyor. Kentteki otellerin hepsi dolmuş durumda. Kiralamak için araç bulunmuyor ve taksi servisi Uber, müşterilerine iki kat tarifeyle hizmet veriyor.

Ali kendi tasarladı

Dört kez evlenen ve dokuz çocuğu bulunan Muhammed Ali’in ailesi adına açıklama yapan sözcüsü Bob Gunnell, düzenlenecek törenlerin Ali’nin vasiyetine uygun olarak planlandığını ve Ali’nin bu töreni yıllardan beri yazarak tasarladığını belirtti. Ali’nin yakında kamuoyuna da açıklanacak olan kendi hazırladığı belgelere göre törene sadece Müslümanların değil, her dinden temsilcinin katılacağı, sadece ünlü isimlerin değil sıradan vatandaşların da bulunacağı vurgulandı.

'I am Ali'

Kentte “Greatest“ (En Büyük) lakaplı Muhammed Ali için düzenlenen “I Am Ali” (Ben Ali’yim) başlıklı etkinlikliklerde özellikle siyah çocuklara Ali gibi özgüven sahibi olmaları aşılanıyor. Ali’nin onuruna açılan müze ve kültür merkezi Muhammed Ali Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor.