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Dünya
Deutsche Welle

Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor

Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ünlü boksör Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor.

09 Haziran 2016 23:59

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze töreni iki gün sürecek. Törenler
boksörün doğduğu Louisville'de kılınan cenaze namazı ile başladı. Cenaze
namazı boksörün ilk profesyonel maçına çıktığı Freedom Hall'da kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine
Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor
Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ünlü
müzisyen Yusuf İslam, Müslüman temsilciler ve Muhammed Ali'nin çok
sayıda hayranı katıldı.

Muhammed Ali için ikinci tören yarın Yum Center'da yapılacak. Bu törene
farklı kesimlerden temsilcilerle Muhammed Ali'nin sevenlerinin katılması
bekleniyor. Buradaki törende eski ABD Başkanı Bill Clinton bir konuşma
yapacak.

Törene  oyuncu Will Smith ile komedyen Billy Crystal'ın da katılması
bekleniyor. Ünlü boksörün naaşı bir buçuk saat boyunca Louisville
caddelerinde belirlenen güzergahta taşınacak, ardındansa Cave Hill
mezarlığında toprağa verilecek. Törenlere onbinlerce kişinin katılması
bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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