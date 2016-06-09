Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenaze töreni iki gün sürecek. Törenler

boksörün doğduğu Louisville'de kılınan cenaze namazı ile başladı. Cenaze

namazı boksörün ilk profesyonel maçına çıktığı Freedom Hall'da kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine

Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor

Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ünlü

müzisyen Yusuf İslam, Müslüman temsilciler ve Muhammed Ali'nin çok

sayıda hayranı katıldı.

Muhammed Ali için ikinci tören yarın Yum Center'da yapılacak. Bu törene

farklı kesimlerden temsilcilerle Muhammed Ali'nin sevenlerinin katılması

bekleniyor. Buradaki törende eski ABD Başkanı Bill Clinton bir konuşma

yapacak.

Törene oyuncu Will Smith ile komedyen Billy Crystal'ın da katılması

bekleniyor. Ünlü boksörün naaşı bir buçuk saat boyunca Louisville

caddelerinde belirlenen güzergahta taşınacak, ardındansa Cave Hill

mezarlığında toprağa verilecek. Törenlere onbinlerce kişinin katılması

bekleniyor.