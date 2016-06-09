Muhammed Ali için iki gün sürecek veda töreni bugün başlıyor

Efsane boksör Muhammed Ali’nin cenaze namazı, bugün 1960’ta ilk maçını kazandığı 18 bin kişilik Freedom Hall’da kılınacak. Efsanevi boksör yarın KFC Yum Center’daki törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında yaşama veda eden efsanevi boksör Muhammed Ali’nin cenaze namazı, bugün doğum yeri olan ABD’nin Kentucky Eyaleti’ndeki Louisville şehrinde kılınacak. Ali’nin, ringlerde fırtınalar estirmeden önce 1960 yılında ilk profesyonel boks maçını kazandığı Freedom Hall’da kılınacağı açıklanan cenaze namazına, yaklaşık 18 bin kişi katılacak. Ali için ikinci tören yarın yerel saatle 14.00’te 18 bin kişi kapasiteli KFC Yum Center’da düzenlenecek. Hayranları töreni bilet alıp izleyebilecek. Tören öncesi ise saat 09.00’da Ali’nin naaşı kortej eşliğinde şehrin en uzun bulvarı olan ‘Muhammed Ali Bulvarı’ndan geçirilecek. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Lennox Lewis ve efsanevi boksörün hayatını anlatan Ali filminde başrol oynayan aktör Will Smith de Ali’nin tabutunu taşıyacak.

Erdoğan ABD’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali’nin bugün kılınacak cenaze namazına katılmak için dün akşam saatlerinde özel uçakla ABD’ye gitti. Cenaze namazının yanı sıra yarın yapılacak cenaze törenini de izleyeceği belirtilen Erdoğan’ın, daha sonra Türkiye döneceği ifade edildi. Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama’nın, liseyi bitiren kızları Malia’nın Washington’da düzenlenecek mezuniyet töreni nedeniyle boksörün yarınki cenaze törenine katılamayacağı belirtildi. Ürdün Kralı Abdullah’ın da yer alacağı törende ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton da bir konuşma yapacak.