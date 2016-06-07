Associated Press: Erdoğan, Muhammed Ali’nin cenaze töreninde konuşma yapmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Cuma günü ABD’nin Louisville kentinde gerçekleşecek cenaze töreninde konuşma yapmayacağı açıklandı.

Muhammed Ali'nin ailesinden dün yapılan açıklamada, konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu duyurulmuştu. Ali ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, ABD eski Başkanı Bill Clinton, ABD'li aktör Billy Crystal, gazeteci Bryant Gumbel ve farklı dinlerin temsilcilerinin yanı sıra Muhammed Ali'nin eşi Lonnie ile kızı Maryum'un da törende konuşacağını söylemişti.

Ancak Associated Press'in haberine göre, Ali ailesinin sözcüsü Gunnell, konuşmacı listesine iki ismin daha eklenmesi üzerine programda yurt dışından gelen misafirlere yer kalmadığını belirtti.

Gunnell, bu durumda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın konuşmalarının programdan çıkarıldığını ifade etti.

Sözcü, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Ürdün Kralı'nın makamlarının bu kararı "zarafet ve anlayışla" karşıladığını sözlerine ekledi.

Gunnell, programa dahil edilen konuşmacıların isimlerinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.