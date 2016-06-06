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Dünya

Muhammed Ali’nin sözcüsü: Erdoğan ve Ürdün Kralı cenazede konuşmak için talepte bulundu

“Belirli bir sıra içinde konuşma yapacaklar”

06 Haziran 2016 22:24

Muhammed Ali'nin sözcüsü Bob Gunnell, cenazede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın cenazede konuşmak için talepte bulunduğunu belirtirken, "Belirli bir sıra içinde konuşmalar yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'dan yapılan açıklamada da Erdoğan'ın Çarşamba gecesi yola çıkacağı bilgisi verildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Ali’nin ABD’deki Müslüman toplumunun liderlerinden İmam Zaid Şakir tarafından Perşembe günü kıldırılacak olan cenaze namazında saf tutacak. Cumhurbaşkanı, Muhammed Ali için Cuma günü son derece kalabalık bir katılımla gerçekleşmesi beklenen anma ve uğurlama törenine katılacak" denildi.

Aile sözcüsü Gunnell, 22 bin kapasiteli basketbol salonu KFC YUM Center'daki törene Muhammed Ali'nin tüm sevenlerinin davetli olduğunu açıklamıştı. Sözcü, "Tören İslami usûllere göre yapılacak ama Muhammed tüm insanları severdi" dedi. Tören internetten de canlı olarak yayınlanacak.

 

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