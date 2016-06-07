Yüzlerce arı Muhammed Ali’nin evine akın etti!

Ölümüyle dünyayı yasa boğan efsane boksör Muhammed Ali'nin "Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım" sözünü bilmeyen yoktur. Ali'nin bu sözü, çocukluğunu geçirdiği Louisville'deki evin dışında bir duvara işlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, efsanenin hayranları da bu eve gidip, önüne çiçekler ya da da duygularını yansıtan mesajların yazılı olduğu notlar bırakıyor. Buraya kadar her şey, ünlü bir simanın hayatını kaybetmesinin ardından yaşananlarla farklılık göstermiyor.

Bundan sonra okuyacaklarınız ise ancak ‘mucize’ sözcüğüyle açıklanabilir.

İngiliz Daily Mail’in haberine göre; Ali’nin akıllara kazınan sözünün işlendiği duvarın hemen yanındaki ağaca yaklaşık 15 bin arı akın etti.

Arı istilasını kontrol altına alması için çağrılan arıcı Kevin McKinney, “İroni beni hiç şaşırtmıyor. Arılar bu yıl sekizinci kez akın ediyor ama Ali’nin duvar yazısı üzerinde ilk kez oluyor” dedi.