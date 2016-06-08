ABD Başkanı Obama, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, kızının mezuniyet törenine katılacağı için boks efsanesi Muhammed Ali'nin cenaze töreninde olmayacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve eşi Michelle Obama'nın kızları Malia'nın lise mezuniyetine katılacakları duyuruldu.

Muhammed Ali'nin Kentucky, Lousiville'de düzenlenecek cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Ali, Arizona'da bir hastanede 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

Obama'nın yerine, Muhammed Ali'yi geçmişten tanıyan bir Beyaz Saray yetkilisi olan Valerie Janett, ABD Başkanı'nın bir mektubunu cenaze töreninde aileye iletecek.

Ali'nin ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, Obama ile Ali'nin eşi Lonnie'nin telefonda konuştuklarını söyledi.

Törene katılacaklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah da bulunuyor.

Eski ABD başkanı Bill Clinton ve komedyen Billy Crystal da Obama'nın cenaze töreninde birer konuşma yapacak.

Ali, Obama seçildikten sonra düzenlenen törende destek amaçlı olarak bulunmuştu.

Obama daha önce Beyaz Saray'da Ali'ye ait bir çift boks eldivenini tuttuğunu ifade etmişti.