T24 LogoT24 Logo
Spor

İngiliz The Sun'ın Muhammed Ali manşeti tepkiye yol açtı

Çok sayıda kullanıcı, manşeti atan editörün işine son vermesi gerektiğini yazdı

08 Haziran 2016 15:04

İngiliz The Sun gazetesi, 4 Haziran'da hayatını kaybeden boksun efsane ismi Muhammed Ali’nin “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” sözüne atıfta bulunarak ‘Kelebek gibi uç, huzur içinde yatmış gibi sok’ manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. The Sun'ın bu manşeti sosyal medyada tepki gördü. Çok sayıda kullanıcı, olay sonrası gazetenin bu manşetle çıkmasına onay veren editörün işine son vermesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan cuma günü yapılacak cenaze töreninde Ali’nin tabutunu eski ağır sıklet şampiyonu Lennox Lewis, beyazperdede hayatını oynayan Will Smith gibi unutulmaz isimlerin taşıyacağı açıklandı.

ETİKETLER

Muhammed Aliboksmanşettepki gördüarı gibi sokarımİngiliz The Sunhuzur içinde yatmış gibi sok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24