İngiliz The Sun'ın Muhammed Ali manşeti tepkiye yol açtı

İngiliz The Sun gazetesi, 4 Haziran'da hayatını kaybeden boksun efsane ismi Muhammed Ali’nin “Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım” sözüne atıfta bulunarak ‘Kelebek gibi uç, huzur içinde yatmış gibi sok’ manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. The Sun'ın bu manşeti sosyal medyada tepki gördü. Çok sayıda kullanıcı, olay sonrası gazetenin bu manşetle çıkmasına onay veren editörün işine son vermesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan cuma günü yapılacak cenaze töreninde Ali’nin tabutunu eski ağır sıklet şampiyonu Lennox Lewis, beyazperdede hayatını oynayan Will Smith gibi unutulmaz isimlerin taşıyacağı açıklandı.