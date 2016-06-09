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Muhammed Ali'nin ücretsiz dağıtılan cenaze töreni biletlerini internetten satışa çıkardılar!

Aile sözcüsü Bob Gunnell, biletlerin satışının yasal olmadığını söyledi

09 Haziran 2016 19:55

ABD'de, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için aile tarafından ücretsiz olarak dağıtılan biletleri internet üzerinden satışa çıkarıldı. Ünlü boksörün ailesi biletlerin internet üzerinden satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Aile sözcüsü Bob Gunnell, bilet alanlardan bazılarının bunları internette satışa çıkardığını gördüklerini ve buna çok üzüldüklerini belirtti.

Gunnel, bu davranışın yasal olmadığını ve Muhammed Ali'nin vasiyetiyle çeliştiğini belirterek bilet satışı yapanlardan tespit edilenler için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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