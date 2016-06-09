Muhammed Ali'nin cenaze törenine Fethullah Gülen de mi katılacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılmak üzere ABD'ye gittiği Muhammed Ali'nin cenaze törenine, Fethullah Gülen'in de davet edildiği öne sürüldü.

Ekşi Sözlük'teki bir kullanıcının iddiasıyla başlayan söylenti Gülen’e yakın haber siteleri tarafından da haberleştirildi ancak Fethullah Gülen'in cenaze törenine katılıp katılmayacağı konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre ise, Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yetkilileri, kendi görüşlerinin “Gülen’in törene katılma şansının sıfır olduğu” bilgisini paylaştılar.

Gülen, Muhammed Ali için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

Gülen, Muhammed Ali için taziye mesajı yayınlamıştı. Gülen mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Spor alanındaki başarıları, inançları uğrunda dik durusu, sempatik kişiliği ve hayırseverliğiyle gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse dünyada yüzlerce milyon insanın gönlüne girmiş olan Muhammed Ali Beyefendi’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Merhum gençlik yıllarında gerek boks kariyerindeki başarıları gerekse inandığı değerler uğrunda dimdik ayakta durmasıyla hem Amerika’da hem de dünyada zor şartlar altında yasayan gençlere bir rol modeli ve ümit kaynağı oldu.

Profesyonel boks kariyerinden sonraki hayatında, ilerleyen hastalığına rağmen, kendini insan haklarına, yoksulluk, açlık ve yaygın hastalıklarla mücadeleye adadı.

Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurların yanında olma ve yardımına koşma hassasiyetini icraatıyla gösterdi ve kendisine ulaşan hiçbir hayırlı teşebbüse duyarsız kalmadı.

11 Eylül terörist saldırısından sonra İslam’ın parlak yüzüne atılan lekenin temizlenmesi için beyanatları ve faaliyetleriyle gayret sarf etti. Teröristleri kınamakla kalmayıp onların hiçbir dinin temsilcisi olmayan fanatikler olduğunu bütün dünyaya ilan etti.

Meşhur isimlerin yıldızlı karolarla temsil edildiği Hollywood caddesinde kendisine tahsis edilen yıldızdaki Muhammed isminin üzerine ayak basılmaması için ancak duvara konulması şartıyla kabul etti. Onun duvarda dik duran yıldızı adeta hayatı boyunca inandığı değerler uğrunda dik durma prensibinin sembolü oldu.

Bir yad-i cemil bırakarak aramızdan ayrıldı. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.”