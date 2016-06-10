Erdoğan'dan Muhammed Ali'ye mektup

Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü boksörün barış ve bağımsızlık konusundaki görüşlerinin Türkiye’nin politikalarını yansıttığını söyledi.

Bloomberg’de yayımlanan mektubunda Cumhurbaşkanı, bazılarının cenaze için ABD’ye gitmesiyle ilgili olarak soru işaretine sahip olabileceğine dikkat çekerek, “Muhammed Ali’ye, onun inanılmaz hikâyesinin burada bitmeyeceğini göstermek için Türk halkı adına buraya geldim” dedi.

Dünyanın dört bir yanından insanın Muhammed Ali’nin sadece sportif kişiliğinden değil politik duruşundan da etkilendiğini belirten Erdoğan, ünlü boksörün ABD’deki 11 Eylül saldırılarından sonra yaptığı uyarının bir noktada 1.7 milyar inananın tehdit olarak görüldüğü durumu öngördüğünü ifade etti.

Muhammed Ali’nin adaletsizlik, ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade eden Erdoğan, Müslüman toplumların bunu değerlendirerek Hristiyan ve Yahudi toplulukların dahil hissetmesine özen göstermesi yönünde çağrıda bulundu.



Dünyaca ünlü boksörün hayatını kaybetmiş olmasının fikirlerinin yaşayamayacağı anlamına gelmediğini belirten Cumhurbaşkanı, Ali’yi onurlandırmanın en güzel yolunun onun ‘özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık’ düşüncelerini gerçekleştirmekten geçtiğini kaydetti.