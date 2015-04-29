Erdoğan: 1 Mayıs'ta Taksim yasak!

Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan 1 Mayıs’ta Taksim’in gösteri ve yürüyüşe açılıp açılmayacağına ilişkin "İstanbul’da 8 alan gösterilere açıktır. Taksim yasaktır. İlla Taksim dersen bu aracın tekerine çomak sokmaktır” açıklamasında bulundu.

Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca içtihatları kanunların üstünde kabul edilen AİHM, 2012 yılında verdiği kararda "toplantı ve gösteri yapma hakkının, toplantı ve gösterinin yapılacağı yeri seçebilmeyi de kapsadığını" vurgulayarak Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali olduğuna hükmetmişti.

Anayasa’nın aynı maddesine göre karar veren İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi de 16 Nisan tarihinde 1 Mayıs 2013'te, Mecidiyeköy ve Şişli civarında toplanarak Taksim'e çıkmaya çalışan 33 kişi hakkında verdiği kararda "Taksim'e izinsiz çıkmanın suç değil, anayasal hak olduğuna" hükmetmişti.