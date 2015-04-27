Afişteki Beatles üyelerini liseli sanan Vahdet uyardı: 1 Mayıs'ta öğrencileri sokağa dökecekler!

Vahdet gazetesi, Birleşik Haziran Hareketi’ni (BHH) 1 Mayıs için “provokasyon” yapmakla suçladı. Bugün (27 Nisan 2015) yayımlanan haberinde BHH'nin “gençleri” Taksim’e çağırdığını yazan Vahdet, dayanak olarak ise 1 Mayıs afişini gösterdi. Ancak Vahdet haberinde, 1 Mayıs için hazırlanan afişlerden birindeki Beatles grubu temasını “üniformalı liseli öğrenciler” sanarak, "Gençleri yine sokağa dökme hazırlığında oldukları anlaşılan geziciler tarafından provokasyon için hazırlanan afişlerde üniformalı liseli öğrencilerinin 1 Mayıs’ta Taksim’e koştuğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

Afişte "Hazır mıyız" başlığı altında dans ederken tasvir edilen kişiler, The Beatles grubunun üyelerinden başkası değil.

Vahdet, haberde “Yeni Berkin’ler arzulanıyor” ara başlığı altında ise “Gençleri de 1 Mayıs’ta Taksim’e çağıran Gezi eylemcileri, İstanbul’un birçok semtinde afiş asıp, duvarlara slogan yazdı" ifadelerini kullandı.

Vahdet, haberinde şu ifadelere de yer verdi:

“İki yıl önce Türkiye’yi kaosa sürükleyen Gezi eylemcileri, ‘Birleşik Haziran Hareketi’ (BHH) adı altında örgütlenerek yeni ‘kaos’ fırsatları kolluyor. Hareketin, önümüzdeki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bahane ederek tekrar Taksim’e çıkma hazırlığında olduğu gözlemleniyor.”