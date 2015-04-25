DİSK, KESK TMMOB ve TTB, 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yaptı

DİSK, KESK TMMOB, TTB ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Taksim, bir kez daha yasaklanmak isteniyor. Hükümet kendi yaptığı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na uymuyor. 1 Mayıs ile ilgili açılan her davada kaybediyorlar Biz 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız. 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapıyoruz" denildi.

Mustafa Özdabak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Taksim-İstiklal Caddesi’nde saat 12.30’da bir araya gelen aralarında DİSK, KESK TMMOB, TTB ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu topluluk, üzerinde "1 Mayıs’ yazılı pankart ile Fransız Konsolosluğu’nun önüne yürüdü. Bu sırada, ‘Taksim işçiye yasaklanamaz’, ‘Taksim 1 Mayıs alanıdır’, diye slogan atıldı.

DİSK Genel Sekreteri ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada; "Tüm haklılığımıza, meşruluğumuza, ulusal ve uluslar arası mahkeme karırlarına rağmen, 1 Mayıs meydanımız bir kez daha yasaklanmak isteniyor. Geçtiğimiz yıllarda, 2013 ve 2014’te 1 Mayıs ile ilgili AİHM kararlarına uymayanlar, şimdi de iç hukukta alınan mahkeme kararlarını yok sayıyor. Hükümet kendi yaptığı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na uymuyor. 1 Mayıs ile ilgili açılan her davada kaybediyorlar Her mahkemede iddiaları çürüyor. Ama ülkeyi yönetenler suç işlemeye devam ediyor" dedi.

Taksim’deki bariyerler, TOMA’lar yasadışıdır

Arzu Çerkezoğlu, "Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz. Taksim’deki bu bariyerler , bu TOMA’ lar yasa dışıdır. Buradan tüm İstanbul halkına bir suç duyurusunda bulunmak istiyoruz. 1 Mayıs günü yolların kesilmesi, toplu ulaşım araçlarının iptali tüm kentin gaza boğulması gibi nedenlerle yaşanacak olası mağduriyetlerin sorumlusu mahkeme kararlarını hiçe sayan, her sene aynı suçu işlemekte ısrar edenlerdir. Bu suça karşı çıkalım. Nice mücadeleler sonucu resmi tatil ilan edilen bir günü, silahlı adamların gölgesinde ev hapsinde geçirmeyi kabul etmeyelim. Evlerimizden sokağa çıkalım. Mutlaka ama mutlaka Taksim’e doğru yola çıkalım. Engellendiğimiz her yerde tepkimizi gösterelim. 1 Mayıs günü, ellerimizde çiçekler, dilimizde türküler, işçilerle, emekçilerle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşmaya çıkalım. Bu ülkede işçi sınıfı ve emekçilerin 1 Mayıs’ı kentlerin en merkezi meydanlarında tarihsel ve politik anlamıyla da İstanbul’da Taksim’de kutlama talebine karşı çıkmak, insanlara nefes almayı su içmeyi yasaklamak kadar, kimliğini, tarihini, benliğini, sınıfını inkar etmeyi istemek kadar akıl dışıdır. İşte o nedenle biz 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız. 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapıyoruz" dedi.

Basın açıklaması sırasında, çevik kuvvet polislerinin Taksim Meydanı girişinde güvenlik önlemi aldıkları dikkat çekti.