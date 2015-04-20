İstanbul Valisi'nden sendikacılara: 1 Mayıs'ı Taksim yerine belirlenen meydanlara kutlamanız daha doğru

DİSK, KESK, TMMOB, ve TTB başkanlarının İstanbul Valisi Vasip Şahin ile 1 Mayıs görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrasında konuşan DİSK Başkanı Kani Beko Vali Şahin’e bir dosya sunduklarını, 2010-2011-2012 kutlamalarının Taksim’de yapıldığını ve bir kişinin bile burnunun kanamadığını hatırlattıklarını belirtti. Vali Şahin’in ise, “İstanbullunun mal ve can güvenliğini korumak için yeni miting alanları açtık. Sizin de 1 Mayıs’ı burada kutlamanız daha doğru olur” dediğini aktardı.

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Beko, buna yanıt olarak kendilerinin, “1 Mayıs 1977’de Taksim’de 37 işçi arkadaşımız katledildi. Onların katilleri ortaya çıkarılamadı. Onlar adalet önünde hesap verinceye kadar biz 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” dediğini söyledi.

Görüşmenin sonunda Vali Şahin’in ‘verdiğiniz dosyayı inceleyeceğim’ dediğini aktaran Beko, “Size 1 Mayıs’ı kesinlikle Taksim’de kutlayamazsınız. Müdahale ederiz şeklinde bir ifadesi oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır, Sayın Vali böyle bir şey söylemedi. Verdiğiniz dosyayı inceleyeceğim dedi.”