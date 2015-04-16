Yargıdan önemli karar: 1 Mayıs'ta Taksim'e izinsiz çıkmak suç değil, anayasal hak!

1 Mayıs 2013'te, Mecidiyeköy ve Şişli civarında toplanarak Taksim'e çıkmaya çalışan 33 kişi hakkında izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları iddiasıyla açılan kamu davasında mahkeme tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Anayasa'nın AİHM içtihatlarını iç hukutan üstün kabul eden 90. maddesine atıfta bulunarak "Taksim'e izinsiz çıkmanın suç değil, anayasal hak olduğuna" hükmetti.

'Ben Taksim'in dışında yakalandım'

Ümit Türk’ün DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen karar duruşmasına 4 sanık ve avukatları katıldı.

Esas hakkında savunma yapan sanık Celal Salış, "Ben suç işlemedim. Suçu işleyenler başta Başbakan olmak üzere diğer devlet görevlileridir. Asıl onların yargılanmasını istiyorum" dedi.

Sanık Erhan Ön de yasaya göre 1 Mayıs'ın bayram ilan edildiğini belirterek, "Sadece Taksim'de kutlanması yasaktı. Ben de Taksim'in dışında yakalandım. Polisler bana işkence yaptı. Haklarında şikayetçi oldum. Soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın da bu dava dosyasına konulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

'Polisler önüne geleni gözaltına alıyordu'

Sanık Remziye Can da olayların çıktığı sırada belediye otobüsünde olduğunu, atılan gazlardan etkilendiğini anlatarak, "Belediye otobüsü istikamet değiştirip istemediğimiz yerde inmek zorunda kaldık. Polisler önüne geleni gözaltına alıyordu. Beni de gözaltına aldılar. Saatlerce kelepçelenerek bekledik. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Ayrı ayrı beraatlerine...

Sanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme hakimi tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi. Gerekçeli hükmün daha sonra açıklanacağının belirtildiği kararda, "Her ne kadar sanıklar hakkında kanuna aykırı şekilde toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle 2911 sayılı yasanın 28/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları için mahkememizde kamu davası açılmış ise de, toplanan delillere göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızın 90. maddesi göz önüne alındığında sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle ayrı ayrı beraatlerine..." denildi.

Sanıklar 3 yıla yargılanıyorlardı...

2911 Sayılı yasanın izinsiz gösteri düzenleyen 28. maddesine muhalefetten yargılanan tüm sanıklar hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

2013 1 Mayıs'ın da valilik tarafından çalışma olduğu gerekçesiyle Taksim'de kutlamalar yasaklanmış, buraya çıkmaya çalışan gruplara da müdahale edilmişti.