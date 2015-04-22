Mahkemeden beraat gerekçesi: 1 Mayıs, hacı karşılama ve toplu iftar yemekleri gibi istisnai toplantıdır!

Geçen yıl 1 Mayıs’ta, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttıkları iddia edilen DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun da aralarında bulunduğu 5 sanıkla ilgili beraat kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme 1 Mayıs’ın, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, toplu iftar yemekleri, hacı kafilesi karşılamaları gibi kanunda istisna olan toplantı ve gösteriler arasında kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul’da geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nda, kanuna aykırı olarak halkı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttığı ileri sürülen DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile birlikte 5 kişi hakkında dava açıldı.



Yargılama sonunda İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun istisnalar başlıklı bölümünde kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik karşılama ve uğurlamada kanunun hükümlerinin uygulanmayacağına dikkat çekildi.



Habertürk'te yayımlana habere göre kararda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, toplu iftar yemekleri, ulusal maçlar sonrası düzenlenen şenlikler, asker uğurlamaları, hacı kafilesi karşılamaları, düğün ve sünnet törenlerinin 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanamayacağı toplantı ve gösteriler olduğu ifade edildi.





‘1 Mayıs istisnai toplantıdır'





Kararda, “Dünyada ve ülkemizde tarihsel geçmişi incelendiğinde, işçi ve emekçilerin mücadelesi sonucu kazanılan ve 22 Nisan 2009’da kanunla resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, sendikalar, siyasi partiler, sivil resmi toplum kuruluşları üyeleri ve halk tarafından kutlanması törenlerinin de kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla, 2911 Sayılı Yasa’nın 4/b maddesinde sayılan istisnai toplantılardan olduğu, 2911 Sayılı Yasa Kapsamı’nda kalmadığını kabul etmek gerekmektedir” denildi.



Ayrıca, basın açıklaması ve 1 Mayıs öncesi yapılan başvuru ve görüşme isteğinin, sanıkların, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda toplanmaktaki niyetlerinin şiddete çağrı niteliğinde olmayıp barışçıl ve silahsız gösteri yapmaya yönelik olduğunu gösterdiği ifade edildi.



1 Mayıs 2014 günü İstanbul Valiliği’nin metro, metrobüs, vapur seferlerini iptal ettiği belirtilen, Taksim Meydanı’na açılan bütün bulvar, cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı ve 39 bin polisin güvenliği sağlamak üzere görevlendirildiği anlatılan kararda, “Buna karşın İstanbul’un 5 farklı ilçesinde güvenlik güçlerine karşı, yaralanan, özel veya kamu mallarına zarar vermeyle sonuçlanan olaylar olmuş, güvenlik güçleri şiddet olaylarına tüm önlemlere karşın engel olamamıştır” denildi.

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