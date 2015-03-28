DİSK: İstanbul'da 1 Mayıs alanı Taksim'dir

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı’nda kutlayacaklarını açıkladı.

BirGün gazetesinin haberin göre, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, yaptığı toplantı sonucunda yayınladığı ‘Sonuç Bildirgesi’nde İstanbul’da 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlayacaklarını belirtti. Bildirgede, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in “Toplantı ve gösteri yapılabilecek yerler belli. Taksim bunlardan biri değil” sözlerine atıfla “Taksim'de 1 Mayıs kutlama kararlılığının bir meydan tartışması olmadığı” vurgulandı.

Bildirgede, “Hukuk dışı Taksim yasağı işçi sınıfının hakkının, hukukun çiğnenmesidir. Tek taraflı olarak 1 Mayıs'ın İstanbul'da nerede kutlanacağına hükümetin karar vermesi, tarihiyle, örgütleriyle, değerleriyle, haklarıyla beraber işçi sınıfının yok sayılması anlamına gelmektedir. Yıllarca gaz yiyerek, kurşunlara hedef olarak, canı ve kanı pahasına mücadele ederek 1 Mayıs'ın resmi tatil olmasını sağlayan işçi sınıfının, hiçbir iktidara duyduğu bir ‘minnet’ yoktur. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs'ı bize armağan eden şehit işçiler başta olmak üzere bu mücadelede bedel ödeyen işçi sınıfı mücadelesinin her bir neferine minnetlerini ifade eder” denildi.

DİSK 1 Mayıs Komitesi'nin oluşturulmasına, dost emek-meslek örgütleri ve siyasi parti liderleriyle görüşmeler yapılması kararı alınan bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Bunların yanı sıra İstanbul Valiliği ve hükümet nezdinde de temaslarda bulunulması uygun bulunmuştur. İnsanca çalışma ve insanca yaşam için, sendikal hak ve özgürlüklerimizin kazanılması için işçi sınıfının hakkını, hukukunu koruyabilmek için, bu akıl dışı ve hukuk dışı 1 Mayıs meydanı yasağını ortadan kaldırmak önemli bir eşik olacaktır.”