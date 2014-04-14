AİHM 1 Mayıs'ta Taksim yasağı için Türkiye'yi mahkûm etmişti

Damla Uğantaş

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs anması ve kutlamalarına kapatılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye hakkında 2012'de verdiği karara aykırı. AİHM, "toplantı ve gösteri yapma hakkının, toplantı ve gösterinin yapılacağı yeri seçebilmeyi de kapsadığını" vurguladı ve Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali olduğuna hükmetti.

AİHM kararlarına uymak zorunda olan Türkiye, 2012'deki bu kararın ardından geçen sene de Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs kutlamalarına kapatmış, ancak bu yasağı savunmak için "Taksim'i yayalaştırma projesine ilişkin inşaatın, meydanda toplanacak insanların güvenliğini tehdit edeceği" gerekçesini öne sürülmüştü. Valilik inşaat gerekçesiyle 1 Mayıs kutlamalarını engellerken, aynı yasak, 4 gün sonra, 5 Mayıs 2013'te binlerce Galatasaray taraftarının Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması yapmasına karşı uygulanmadı.

Dava nasıl açıldı, AİHM ne karar verdi?

AİHM; DİSK ve KESK tarafından “1 Mayıs 2008’de Taksim'de gösteri düzenleme özgürlüğünün ihlal edildiği” gerekçesiyle açılan davada kararını 27 Kasım 2012'de açıkladı. Kararda, Türk hükümeti haksız bulundu, Taksim yasağıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "toplantı ve dernek kurma özgürlüğü"nü düzenleyen 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM kararında;

- Toplantı ve gösteri yapma hakkının, gösterinin yapılacağı yeri belirlemeyi de kapsadığına,

- DİSK’in, üyelerini anmak için Taksim Meydanı’nı kullanmak istemesinin hakkı ve üyelerine karşı görevi olduğuna,

- Taksim'deki gösterilerden günlük yaşam etkilense de hükümetin, barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımının gerçekleştirilmesi konusunda hoşgörülü olması gerektiğine hükmetti.

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