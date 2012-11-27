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AİHM, 2008 yılındaki 1 Mayıs olaylarında Türkiye'yi haksız buldu!..

1 Mayıs 2008'de çıkan olaylardan sonra DİSK ve KESK'in AİHM'e yaptığı başvuru kabul edildi ve Türkiye'yi cezaya mahkûm etti

27 Kasım 2012 14:42

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olaylı 1 Mayıs 2008 hakkında DİSK ve KESK tarafından açılan gösteri düzenleme özgürlüğü davasında Türk hükümetini haksız buldu.
 
AİHM, 1 Mayıs törenlerine katılan göstericilere karşı polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahalesini "aşırı ve orantısız" bularak, Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Türk hükümeti dava hakkında AİHM önünde yaptığı savunmada, polisin aşırı müdahalesine gerekçe olarak, "Göstericiler içinde ve DİSK binasında teröristler olduğuna dair istihbarat vardı" tezini işlemişti. Ancak, kamu otoritelerinin bu gibi gösterilerde daha "hoşgörülü" olmaları gerektiğini belirten AİHM, Türk hükümetinin tüm tezlerini geri çevirdi.

Ankara karar gereği DİSK ve KESK'e bin Euro mahkeme masrafı ödeyecek.


Ruhat Mengi'nin ifade özgürlüğü


AİHM, gazeteci-yazar Ruhat Mengi tarafından açılan ifade özgürlüğü davasında da Ankara'yı mahkum etti. Mengi, yeni Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan meclis komisyonunu kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda indirim öngördükleri için 19 ve 26 Ekim 2003 tarihlerinde Vatan gazetesinde yazdığı makalelerle eleştirmiş, bu nedenle hakkında dava açılmış ve para cezasına mahkum edilmişti.

AİHM, Türk hükümetinin "davacının ifade özgürlüğü ihlal edilmemiştir" tezine rağmen, hakkında dava açılıp yargılanmasını "demokratik bir toplumda gereksiz bir uygulama" olarak değerlendirdi ve Ankara'nın Mengi'yi yargılayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Türk hükümeti karar gereği Mengi'ye 7 bin Euro manevi tazminat ödeyecek.

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