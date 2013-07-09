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AİHM'den Türkiye'de 1 Mayıs'ta yaşanan orantısız şiddete para cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006 yılında İzmir'de yapılan 1 Mayıs gösterilerinde polisin orantısız şiddet kullanımıyla ilgili davada Türkiye'yi para cezasına mahkum etti

09 Temmuz 2013 20:06

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  Zuhal Subaşı ve Ali Çoban'ın açtığı davada, Türkiye'yi şikayetçilerin her birine 15 bin euro ödemeye ayrıca masraflar için toplamda 1760 euro ödemeye mahkum etti. Haber Hürriyet Planet'da yayımlandı. Mahkemenin açıklamasına göre Subaşı ve Çoban, İzmir'de 2006 yılında katıldıkları 1 Mayıs gösterileri sırasında polis memurları tarafından tekmelendikleri, darp edildikleri, biber gazıyla müdahaleye maruz kaldıkları ve yetkililerin kötü muameleyle ilgili etkili bir soruşturma süreci yürütmediği gerekçeleriyle şikayetçi oldu.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi yasaklayan 3'üncü maddesi doğrultusunda Subaşı ve Çoban'ı haklı buldu.

 

Bir mahkumiyet daha

 

Yine aynı madde üzerinden 1997 yılında terörle mücadele polisinin evlerine düzenlediği bir baskınla ilgili şikayetçi olan Gülçin Yeşilmen Bozdemir ile Maşallah Yeşilmen'in davasını da karara bağlayan AİHM, Türkiye'yi 6 bin euro para cezasına çarptırdı.

Bozdemir ve Yeşilmen, bir aile üyesini aramak için evlerine baskın yapan polislerin kendilerini çırlçıplak soyduğunu, dövdüğünü, o sırada hamile olan Bozdemir'in bebeğini kaybettiğini ve Yeşilmen'in tecavüzle tehdit edildiğini savundu. Şikayetçiler ayrıca yetkililerin şikayetleri konusunda etkili bir soruşturma yürütemediğini belirtti.

Mahkemenin kararında şikayetçilerin özgürlük hakkı ile güvenlik hakkının ihlal edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın etkisiz olduğu ancak kötü muamele iddialarının 3'üncü maddenin ihlali olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

 

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