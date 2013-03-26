Er Sevag Şahin'in ölümüne neden olan Kıvanç Ağaoğlu'na 4,5 yıl hapis verildi

Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Batman 'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu'nda vatani görevini yaparken er Sevag Şahin Balıkçı'yı kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu ''taksirle adam öldürme'' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Savcı, asker arkadaşını öldürmekle suçlanan Kıvanç Ağaoğlu için "taksirle adam öldürmek" suçundan 2 ilâ 6 yıl, Karakol Komutanı Sadrettin Ersöz için de "görevi kötüye kullanmaktan" 6 ay ilâ 2 yıl arasında hapis cezası istemişti.

24 Nisan 2011’de, Batman Kozluk’ta zorunlu askerliğini yaparken, er Kıvanç Ağaoğlu tarafından öldürülen Ermeni er Sevag Balıkçı davasının 12. duruşması bugün görüldü. Askeri mahkeme Balıkçı'nın kazara öldürüldüğü kararını vererek katil zanlısı Kıvanç Ağaoğlu'nun 4 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.