Er Sevag Şahin'in ölümüne neden olan Kıvanç Ağaoğlu'na 4,5 yıl hapis verildi

Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Batman 'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu'nda vatani görevini yaparken er Sevag Şahin Balıkçı'yı kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu ''taksirle adam öldürme'' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
Savcı, asker arkadaşını öldürmekle suçlanan Kıvanç Ağaoğlu için "taksirle adam öldürmek" suçundan 2 ilâ 6 yıl, Karakol Komutanı Sadrettin Ersöz için de "görevi kötüye kullanmaktan" 6 ay ilâ 2 yıl arasında hapis cezası istemişti.
24 Nisan 2011’de, Batman Kozluk’ta zorunlu askerliğini yaparken, er Kıvanç Ağaoğlu tarafından öldürülen Ermeni er Sevag Balıkçı davasının 12. duruşması bugün görüldü. Askeri mahkeme Balıkçı'nın kazara öldürüldüğü kararını vererek katil zanlısı Kıvanç Ağaoğlu'nun 4 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Duruşma öncesi Nor Zartonk’un çağrısıyla 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde yapılan basın açıklamasına HDK, Diyarbakır Barosu, MAZLUMDER destek verdi. Burada basın açıklamasını okuyan Umut Utku Aktaş duruşmanın karar duruşması olduğuna dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılamadığını aktardı. Mahkeme heyetinin müdahil avukatların taleplerini ‘davayı gereksiz yere uzatır’ gerekçesiyle reddettiğini vurgulayan Aktaş, delillerin ise komutanlar tarafından karartıldığını söyledi.