T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Er Sevag Şahin'in ölümüne neden olan Kıvanç Ağaoğlu'na 4,5 yıl hapis verildi

Batman'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden er Sevag Şahin Balıkçı davasında Kıvanç Ağaoğlu 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26 Mart 2013 19:09

Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Batman 'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu'nda vatani görevini yaparken er Sevag Şahin Balıkçı'yı kazara öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu ''taksirle adam öldürme'' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Savcı, asker arkadaşını öldürmekle suçlanan Kıvanç Ağaoğlu için "taksirle adam öldürmek" suçundan 2 ilâ 6 yıl, Karakol Komutanı Sadrettin Ersöz için de "görevi kötüye kullanmaktan" 6 ay ilâ 2 yıl arasında hapis cezası istemişti.

24 Nisan 2011’de, Batman Kozluk’ta zorunlu askerliğini yaparken, er Kıvanç Ağaoğlu tarafından öldürülen Ermeni er Sevag Balıkçı davasının 12. duruşması bugün görüldü. Askeri mahkeme Balıkçı'nın kazara öldürüldüğü kararını vererek katil zanlısı Kıvanç Ağaoğlu'nun 4 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşma öncesi Nor Zartonk’un çağrısıyla 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde yapılan basın açıklamasına HDK, Diyarbakır Barosu, MAZLUMDER destek verdi. Burada basın açıklamasını okuyan Umut Utku Aktaş duruşmanın karar duruşması olduğuna dikkat çekerek, cinayetin aydınlatılamadığını aktardı. Mahkeme heyetinin müdahil avukatların taleplerini ‘davayı gereksiz yere uzatır’ gerekçesiyle reddettiğini vurgulayan Aktaş, delillerin ise komutanlar tarafından karartıldığını söyledi.

ETİKETLER

sevag şahin balıçkıkıvanç ağaoğlumahkemetaksirle adam öldürmekhapis

İlgili Haberler

Sevag Balıkçı'nın annesi: Tetiği çeken o ellerle yan yana oturuyorum...

Anne Balıkçı: Oğlum yerine gelmeyecek biliyorum ama adalet yerini bulsun istiyorum

Sevag'ın annesi: Kararınız 'öteki' olup olmadığınızı gösterecek

Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesi davasında tarafların avukatları arasında Ermeni meselesi tartışması çıkarken anne Ani Balıkçı mahkemeye seslendi

Sevag İçin Adalet Platformu: Tanıklar yeniden dinlensin, katil tutuklansın

Sevag İçin Adalet Platformu yaptığı açıklamada, 'Cinayeti gören köy korucuları Sevag’ın yakın mesafeden edilen ateşle öldürüldü' denildi

Er Sevag davasında savcı 'taksirle cinayet' dedi, aile itiraz etti

Sevag Şahin’i vuran erin “yanlışlıkla adam öldürmekten” cezalandırılması istendi

Savcı: Sevag'ın öldürülmesinde kasıt yok

Er Sevag Şahin Balıkçı davasında savcı mütalaasını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24