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Yaşam

Sevag İçin Adalet Platformu: Tanıklar yeniden dinlensin, katil tutuklansın

Sevag İçin Adalet Platformu yaptığı açıklamada, 'Cinayeti gören köy korucuları Sevag’ın yakın mesafeden edilen ateşle öldürüldü' denildi

27 Şubat 2013 16:10

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Sevag İçin Adalet Platformu, 28 Şubat Perşembe günü Diyarbakır 2.  Hava Kuvvetleri  Komutanlığı’nda askeri  mahkemede görülecek dava öncesinde yaptıkları  açıklamada, “  tanıklar  yeniden dinlensin, katil tutuklansın” dedi.  İki ay sonra ikinci yılana girecek  davada  yaşananlara dikkat  çekilerek, “ TSK’nın açıkladığı gibi olayın kaza değil ırkçı bir cinayet olduğunu, katil Kıvanç Ağaoğlu’nun başından itibaren üstleri tarafından korunduğunu, delillerin karartılmak istendiğini göstermiştir” dendi.  Yazılı açaklama şöyle.

- ‘Kazayla vuruldu’ dediler. Bu iddiaya dayanak olarak gösterilen inceleme yanlış kıyafet üzerinden yapıldı.

- Cinayeti gören köy korucuları Sevag’ın yakın mesafeden edilen ateşle öldürüldüğünü söyledi.

- Cinayetin ertesinde Uzman Çavuş Özay Kula’nın olay yerini bozduğu, silahı ve boş kovanı savcı cinayet mahalline gelmeden karakola götürdüğü tespit edildi.

- ‘Şakalaşıyorlardı’ dediler. Buna gerekçe olarak sunulan tanıklar yalan beyanda bulundu ve gerçeği sakladı.

- Karakol Komutanı Astsubay Sadrettin Ersöz'ün, tanıklarla üst üste üç toplantı yaptığı ve katilin lehine ifade vermeleri yönünde telkinde bulunduğu açığa çıktı.

- Tüm bunlar kasten işlenmiş bir cinayete ve katille yapılan işbirliğine işaret etse de askeri mahkeme, Sevag’ı öldüren Kıvanç Ağaoğlu’nu tutuklama gereği görmedi.

Tanıkların yeniden dinlenmesini, adli tıp raporlarının baştan, doğru şekilde düzenlenmesini, 28 Şubat günü yapılacak duruşmada katil hakkında tutuklama kararı verilmesini, cinayeti örtbas etmek suçundan karakol komutanlarının ve askeri personelin yargılanmasını istiyoruz.

Cinayet soruşturması genişletilmelidir, katilin tüm bağlantıları ve ilişkileri incelenmelidir.

Hayatı elinden alınan Sevag için, ölüm tehdidi altında yaşayan tüm Ermeni gençleri için adaletin bir an önce sağlanmasını istiyoruz.

Hukuk skandalına dönüşmüş dava artık gerçekten başlasın.

Sevag Şahin Balıkçı cinayetinin üzerini örtme girişimlerini boşa çıkartmak için bu davaya sahip çıkalım.

 

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