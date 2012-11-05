Sevag'ın annesi: Kararınız 'öteki' olup olmadığınızı gösterecek

Batman ’ın Kozluk ilçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu’nda vatani görevini yaparken, er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı davasında tarafların avukatları arasında Ermeni meselesi tartışması çıktı. Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı, “Vereceğiniz kararla öteki olmadığınız belli olacak. Sadece bunu söylemek istiyorum” dedi.

Batman’ın Kozluk İlçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu’nda 24 Nisan 2011’de devre arkadaşı er Kıvanç Ağaoğlu’nun tüfeğinden çıktığı iddia edilen kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı’nın davasına Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 9’uncu duruşmasına Balıkçı ve tutuksuz yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu’nun yakınları ile avukatları hazır bulunurken, duruşmanın bir bölümünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da izledi. İlk söz hakkı verilen Sevag Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı, "Vereceğiniz kararla öteki olmadığınız belli olacak. Sadece bunu söylemek istiyorum" dedi.

Duruşmada Ermeni meselesi tartışması

Duruşmada daha sonra söz verilen Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt, sanık avukatlarının önceki celselerde de talep ettiği yayın yasağının reddini istedi. Halavurt, "Bu mahkemede yayın yasağı olsa Türkiye Ermeni meselesini konuşmayacak mı? Ya da askerde ölümler konuşulmayacak mı? Bu nedenle yayın yasağının reddini talep ediyoruz. Bazı düşünceler hoşumuza gitmezse bile, demokratik toplum yapısını bozucu bir etkisi yoksa düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Görüşü sorulan savcı da yayın yasağının davanın seyri ve geldiği aşama göz önünde bulundurularak reddine karar verilmesini istedi.

‘Siyasi mecraya taşınmak isteniyor’

Daha sonra söz verilen sanık Kıvanç Ağaoğlu’nun avukatı İbrahim Gök ise, müdahil ve müdahil vekilleri tarafından olayın hukuki mecradan siyasi mecraya taşınmak istendiğini belirterek şunları söyledi, “Karşı taraf dosyanın siyasi partiler tarafından sahiplenilmesini istemiş. Bu dosyada siyasi partilerin sahiplenmesi gereken bir durum yok. Biz olayı hukuktan uzaklaştırmayalım. Ben Türkiye’de bir Ermeni sorunu olduğunu düşünmüyorum. 1915 olaylarını buraya bağlamak da yanlıştır. Türkiye’de Ermeni sorunu yoktur. Olayın asıl noktasından uzaklaştırılmaması gerekir. Biz bu açıdan yayın yasağı istiyoruz. Müvekkilim şerefli Türk askeri üniformasını kirletmemiştir. Davanın siyasileştirilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz."

Davada görevi ihmalden tutuksuz yargılanan astsubay Sadrettin Ersöz’ün Avukatı Yalçın Torun ise, yayın yasağı konulmasının yargılama ile ilgili şüpheler yaratabileceğini, bu nedenle de reddini istedi. Yalçın Torun ayrıca, Gömüşgörgü Jandarma Karakol Komutanı Kenan Üzyetici’nin olayda ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme başkanı bu aşamada, daha önce olayı görmediği yönünde 6 defa çelişkili beyanda bulunan tanık er Halil Ekşi ile sanık Kıvanç Ağaoğlu’nun dayısı olan Bülent Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yayın yasağı talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.