En çok kazanan müzisyenlerin yüzde 1'i, müzik gelirinin yüzde 77'sine sahip

Dijital müzik endüstrisi kayıt şirketlerinin tekelini zayıflatıyor, ancak bu durumun bağımsız müzisyenlerin elini güçlendirip güçlendirmediği belirsiz. Çünkü kayıtlı müzik endüstrisinden elde edilen gelirlerinin yüzde 77’si, en çok kazanan müzisyenlerin yüzde 1’lik kesimi tarafından kazanılıyor.

Webrazzi'nin haberine göre, müzik endüstrisinin yaşadığı dönüşüm farklı sorunlar getirmeye devam ediyor. Bağımsız müzisyenlerin keşfini kolaylaştıran onlarca platform olmasına rağmen, dönüşüm popüler olanın lehine çalışıyor. Bu durumu sağlayan en önemli faktörlerden biri de, müzik endüstrisinde (büyük paralar) kazanmak için, yarınki hit’in ne olacağını söyleyen ipuçlarının eskisine göre daha fazla ve daha etkili olması.

Müzik uygulamaları muazzam veri barındırıyor

Geçtiğimiz Nisan ayında 100 milyon aylık aktif kullanıcıyı geride bırakan Shazam, dünyanın farklı bölgelerindeki en popüler müzikleri görmek için gittikçe daha başarılı bir platform haline geliyor. Shazam’ın elindeki muzzam veri; Instagram, Twitter mention’ları, Facebook beğenileri, YouTube izlenme sayıları ve müzik zevklerimizi gittikçe daha iyi tanıyan çok sayıda online müzik dinleme uygulamalarınınkiyle birleşince, kayıt şirketlerinin milyon dolarlık bir albüm çıkarmak için ilham perisini beklemesine de gerek kalmıyor.

Popüler olana daha meyilliyiz

Bunun iyi tarafı, bugüne kadar manipülasyona açık olan "haftanın/ayın en popüler şarkıları" listelerinin artık bu verilerden yola çıkılarak sunulması. Ancak diğer taraftan da bu, dinleyicilerin popüler olanı tercih etmeye daha meyilli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Habere göre, yeni nesil radyolar hit şarkıların tekrar tekrar dinlenilmesi konusunda yeni rekorlar kırıyor. Verilere göre, en çok dinlenilen 40 radyo istasyonu dönemin en popüler 10 şarkısını on yıl öncesine göre iki kat daha fazla çalıyor. 2013 yılının en çok çalınan şarkısı, Robin Thicke’nin "Blurred Lines"ı; 2003 yılının hit şarkısı olan "When I’m Gone"a (3 Doors Down) göre yüzde 70 oranında daha fazla çalınmış.

Verilere göre, bugün, en fazla satılan 10 şarkının müzik endüstrisindeki etki alanı, on yıl öncekine göre yüzde 82 oranında daha fazla. Bu, elbette küçük müzisyenler için kötü bir haber.

Buna rağmen, yeni hit’ler tamamen algoritmalarla yazılmayacak. Zira, insanların çoğu bilgisayar yapımı müzikleri fazla kusursuz buldukları gerekçesiyle insan yapımı müzikleri tercih ediyorlar. Ancak dijital dönüşüm, endüstrideki güç dengesi(zliği)ni daha adil bir hale getirmekten öte, daha ciddi bir dengesizlikle de sonuçlanabilir. Halihazırda gelirlerinin yüzde 70’ini kayıt şirketleriyle paylaşan Spotify’ın bu ödemesinin büyük bir bölümünü Sony Music, Warner Music ve Universal alıyor. Diğer taraftan, Grizzly Bear gibi bazı tanınmış müzisyenler faturalarını ödemekte bile zorlanıyor.