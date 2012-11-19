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Bilim / Teknoloji

Google 5,5 milyon müzik eseri için telif hakkı aldı

Google, Avrupadaki çeşitli müzik yayımcılık kuruluşları, sanatçıları ve bestecilerini temsil eden 'Armonia' ittifakıyla kapsamlı lisans anlaşması imzaladı.

19 Kasım 2012 22:20

 

Google şirketi Armonia ittifakıyla lisans anlaşması yaptı. Anlaşmayla Google müşterileri 5,5 milyon müzik eserine erişim hakkı elde etti.
 
Armonia ittifakı, Fransız, İtalyan ve İspanyol müzik lisans gruplarının bir araya gelmesiyle oluşuyor.
 
Anlaşma ile Google şirketi ve müşterileri, aralarında Rihanna ve Lady Gaga gibi ünlü şarkıcıların eserlerinin de bulunduğu 5,5 milyon müzik eserine erişim hakkı elde etti.
 
Avrupa'daki 35 farklı ülkeden şarkıcının eserlerini kapsayan lisans anlaşması, şimdiye kadar bu türde yapılmış en büyük parasal anlaşma oldu.
 
Yapılan lisans anlaşması çerçevesinde Google müşterileri ayrıca Universal Music Publishing adlı müzik yayıncılık şirketinin, İngiliz ve Amerikan repertuvarları ile Sony'nin Latin Amerika eserlerine de ulaşabilecek.
 
Fransız lisans grubu SACEM'in yetkilisi Catherine Kerr-Vignale, Google'ın rakipleri olan Amazon ve Apple'a ait iTunes'un da ülkeler ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaları bulunduğunu kaydetti.
 
Kerr-Vignale, yayıncılara ve sanatçılara ödenecek telif hakkının, Amazon ve Apple'a ait iTunes'un da dahil olduğu müzik endüstrisinin belirlenmiş standartları düzeyinde olduğunu söyledi, ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
 

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