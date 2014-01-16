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Yaşam

Spotify’dan ücretsiz üyeliklere de sınırsız müzik dinleme dönemi

Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geçen ay ücretsiz ama reklamların yer aldığı mobil cihaz uygulaması üzerine herhangi bir rakam şu ana kadar Spotify tarafından paylaşılmadı

16 Ocak 2014 16:43

Türkiye'de eylül ayında kullanuma açılan Spotify küresel anlamda önemli bir kararı açıkladı. Ücretsiz üyelerin mobil cihazlardan müzik dinleyebileceğini duyurduğu Aralık ayında sonra şimdi de webde 2.5 saat olan müzik dinleme limitini kaldırdı.

webrazzi.com'da yer alan habere göre, ilk defa Spotify’a üye olanlara özel sunduğu 6 aylık ücretsiz müzik dinlemede sınır bulundurmayan 6 aydan sonra bunu limitlendirerek 2.5 saate düşüren Spotify, böylece kullanıcıyı ücretli üyeliğe yönlendiriyordu.

Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için geçen ay ücretsiz ama reklamların yer aldığı mobil cihaz uygulaması üzerine herhangi bir rakam şu ana kadar Spotify tarafından paylaşılmadı. Tahminler, mobil uygulamalarda ulaştığı kitleyi artıran Spotify’ın sadece mobilde değil webde de daha geniş reklam envanteri oluşturmak için ücretsiz üyelikte sınırsız müzik dinleme dönemini açtığı yönünde.

Reklam gelirleri hedeflense de Facebook’un 3. çeyrek rakamlarında kullanıcı başına reklamlardan 1.21 dolar kazandığını düşündüğümüzde Spotify için böyle bir adımın önemi daha yakından anlaşılmış olacaktır. Kullanıcılar için önemli bir avantaj oluşturacak ücretsiz üyelikte sınırsız müzik dinleme dönemi, yasal olmayan müzik dinleme platformlarının da önünü keseceği için sanatçılar için de avantajlar barındıyor.

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