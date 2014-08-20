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Bilim / Teknoloji

YouTube Music Key'den ilk görüntüler sızdı

YouTube'un sunmaya hazırladığı müzik üyeliği hizmetinin aylık ücreti 9.99 dolar olacağı söyleniyor

20 Ağustos 2014 12:54

YouTube'un uzun zamandır konuşulan yeni hizmeti YouTube Music Key'in ilk görüntüleri internete sızdı.

Android Police'in keşfine göre hizmet, sadece sanatçı kataloğuna erişmenize izin vermekle kalmayacak, konser videoları ve remix'lere de erişim olanağı sunacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, 30 gün boyunca denemesi bedava olacak hizmetin aylık ücretinin 9.99 dolar olacağı söyleniyor.

Rapora göre YouTube Music Key, 20 milyon "yüksek kaliteli" parçaya ve çevrimdışı dinleme özelliğine sahip olacak. Google, mevcut müzik platformunu bu yeni hizmetle bir araya getirmek üzere bir isim değişikliğine de gidiyor. Buna göre Google Play Music All Access'in ismi, Google Play Music Key olarak değiştirilecek. Rapora göre bu hizmetlerden birine üye olduğunuzda, iki hizmeti de kullanabileceksiniz. Google Play Music Key, reklamsız, sadece sesten oluşan ve çevrimdışı dinlemeyi destekleyen parçalar sunacak.

 

'Google için riskli bir hamle'

 

Yine de milyonlarca kullanıcının, yıllardır hiçbir ücret ödemeden kullandığı bir hizmet için para talep etmek, Google için bile oldukça riskli bir hamle. Google gibi ev kullanıcılarından ücret alan neredeyse hiçbir servisi bulunmayan bir markanın YouTube'a tarife getirmesi, ücretsiz kullanımda sunulan reklamların daha da abartılmasına ve göze batmasına neden olabilir.

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