'Telifsiz tüm kültür ürünleri internette yayınlanmalı'

İnternetin Türkiye'deki 20. yılı 12 Nisan itibariyle tamamlanmak üzereyken, Bilişim STK Platformu yayımladığı bildiri ile Türkiye'de internet kullanımın geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın telif hakkı sorunu olmayan kitapları internete taşıyarak ücretsiz dağıtması gerektiğini belirtti.

Bilişim STK Platformu yaptığı çağrıda, Türkiye'de internet kullanımı %50’ye yakın olduğu belirtilerek, KOBİ’lerin ve kırsal kesimde kamu hizmetlerinin internet kullanımının düşü olduğu belirtildi. Buna yönelik olarak Kamu İnternet Erişim Merkezlerin (KİEM) kullanımının artırılması gerektiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TÜBA ve TÜBITAK olmak üzere tüm kurumları ellerinde telif hakkı sorunu olmayan tüm kültürel ürünleri webte yayınlamaya çağırıyoruz" denilerek, kâr amacı gütmeyen kurumlara da piyasada satılan kitapları webde yayınlamaları önerildi.

Açıklamada belediyelerin halka açık internet hizmeti sunmalarının önemine de değinilerek, bnelediye hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasının ve internet bir hesap verme ve saydamlık mekanizması olarak kullanmaları gerektiği belirtildi. Bilişim STK Platformu bu yönde belediyelerin yapabilecekleri arasında, belediye projelerinin detaylarının webde yayımlanması, webcast ve podcast ile canlı ve sürekli yayın yapılması, web 2.0 araçlarının vatandaşla etkileşim içinde olması önerildi.