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Politika

Egemen Bağış: Kimyasal diyemeyen üç kişi kaldı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, 'Esed, Kuzey Kore ve Türkiye'den Kemal Bey dışındaki herkes Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını biliyor' dedi

28 Ağustos 2013 17:25

 

Suriye'ye müdahale hazırlığını değerlendiren Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Türkiye'nin duruşu nettir, Türkiye mağdurdan yana tavır koymuştur" dedi.

NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış,  "Suriye'de kimyasal silah kullanılmasından sonra Moskova ve Pekin'den ses gelmeye başladı. Önemli olan bölgede huzurun sağlanması. Önemli olan operasyon değil, oradaki ekonominin, demokrasinin gelişmesi" şeklinde konuştu.

 

'Kabul etmeyen üç kişi kaldı'

 

"Dünyada demokrasinin beşiği olarak kabul edilen AB’yi Suriye konusunda daha faal olmaya davet ettik. Demokrasinin beşiği de sadece beşik gibi sallanmayı algıladı. Yapması gerekenleri yapmadı. Avrupa Birliği’nde de şu anda tepki var" diyen Bağış sözlerini, "Suriye’de yüzbinin üzerinde hayat kaybedildi. BM Güvenlik Konseyi içinde görüş ayrılığı vardı. Moskova ve Pekin’den kimyasal silah kullanılmasının artık net olarak ortaya konulmasından sonra ses gelmemeye başladı. Türkiye’nin çok ilkeli bir duruşu vardır" şeklinde sürdürdü.

Türkiye'nin, "mağdurdan yana, zalime karşı bir duruş ortaya" koyduğunu savunan Bağış, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını dünyada herkesin kabul ettiğini ileri sürdü ve şöyle devam etti:

"Bunu kabul etmeyen üç kişi kaldı. Esed, Kuzey Kore, Türkiye’de Kemal Bey. Çok acıdır ki ana muhalefet partisi halen Esed rejimini kınayamadı."

"Suriye'de ufacık yavrular, insanlar katlediliyor. Bunu durdurmamız lazım" diyen AB Bakanı, Türkiye'nin bu konuda yalnız olmadığını savundu.

 

Ruhban Okulu açılacak mı?

 

AB ile Türkiye arasında yürütülen tam üyelik müzakerelerinin en önemli maddelerinden birini oluşturan Ruhban Okulu konusuna da değinen Egemen Bağış, bu okulun yargı kararıyla kapatıldığını hatırlattı. "Biz de inceliyoruz bu konuyu. Bazı konularda uluslararası camianın, taraf olan ülkelerin eş zamanlı adım atması çok önemlidir" diyen Bağış sözlerini, "Ruhban Okulu'na gidecek olan kendi vatandaşımız. Mütekabiliyetten çok, eş zamanlı iyi niyet adımı atmak diyelim. İyi niyetli adımlar atılırsa Türkiye'nin eli rahatlar. Biz karşı tarafın bu adımları atmasını ümit edelim" diye sürdürdü, ancak "karşı taraftan beklenen adımlar"ın ne olduğunu açıklamadı.

 

Egemen Bağış, "Bakanlar Kurulu'na paket geldiğinde değerlendirip sizlere açıklamak daha iyi olur. Ortodoks vatandaşlarımız, haklı olarak din adamı sıkıntıları var. Din adamlarını yetiştirecek okula ihtiyaçları var. İhtiyaç giderilsin boyutundalar ama bu durum siyasi bir durumdur. Hangi formülle açılabilecekse onun yolları araştırılıyor" dedi.

 

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