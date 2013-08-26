Esad: Kimyasal silah kullanmadık, ABD bize saldırırsa başarısız olacak

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesine karşı yaptırım veya askeri müdahale seçeneklerini gündeme getiren kimyasal silah saldırısı hakkında açıklama yaptı. Esad, Batılı ülkelerin kimyasal silah kullandıklarına yönelik iddialarını reddetti ve politik amaçlı olduğunu söyledi. Esad, ABD hükümetini ve ordusunu uyararak, “Suriye’ye saldırırlarsa başarısız olacaklar” dedi.

Suriye’nin başkenti Şam’da geçtiğimiz hafta yüzlerce sivilin ölmesine neden olan ve kimyasal silahlarla düzenlendiği iddia edilen saldırı, Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini gündeme getirdi. Esad, bugün bir açıklama yaparak kimyasal silah iddialarının ‘politik amaçlı olduğunu’ söyledi ve ABD’yi askeri operasyon konusunda uyardı.

Rusya’nın Izvestia gazetesine konuşan Esad, kendisine Suriye’ye operasyon düzenlenmesi veya işgal edilmesi olasılıkları sorulduğunda, “Eğer ABD askeri operasyon düzenlerse, Vietnam’dan bugüne kadar başlattığı tüm savaşlarda olduğu gibi onu başarısızlık bekliyor” dedi.

Rusya endişeli

Rusya ise ABD’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu hakkında endişeli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Washington’tan son günlerde yapılan ve Suriye’deki iç savaşa müdahale etmek için ordunun hazırlandığı yönündeki haberlerin endişe uyandırıcı olduğunu’ belirtti.