T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Kimyasal saldırı karşılıksız kalamaz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki kimyasal silah saldırısını değerlendirdi. Müdahele için tezkere gerekirse hükümet TBMM'ye başvuracak.

27 Ağustos 2013 15:49

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının insanlık suçu olduğunu belirterek, “Bu karşılıksız kalamaz” dedi. Davutoğlu, Suriye için tezkere gerekmesi durumunda Meclis'e başvuracaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı, "Suriye'de yapılan saldırı, uluslararası toplumun keskin müeyyidelerle mukabelede bulunması gereken bir saldırı niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Suriye’ye müdahale olasılığı konusunda, “Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu insanlık suçu karşısında ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, tezkere tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her türlü tedbiri alması yönünde sürekli devam eden çok güçlü bir tezkeresi var ama ihtiyaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvururuz."

 

Bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

 

Öte yandan Suriye krizi kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faisal Bin Abdulaziz Al Saud ile görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

İki gün sürecek ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacak.

ETİKETLER

ahmet davutoğlusuriyekimyasal silah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24