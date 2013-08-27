Davutoğlu: Kimyasal saldırı karşılıksız kalamaz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının insanlık suçu olduğunu belirterek, “Bu karşılıksız kalamaz” dedi. Davutoğlu, Suriye için tezkere gerekmesi durumunda Meclis'e başvuracaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı, "Suriye'de yapılan saldırı, uluslararası toplumun keskin müeyyidelerle mukabelede bulunması gereken bir saldırı niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Suriye’ye müdahale olasılığı konusunda, “Türkiye'nin birinci önceliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu insanlık suçu karşısında ortak bir tavır ve müeyyide geliştirmesidir" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, tezkere tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her türlü tedbiri alması yönünde sürekli devam eden çok güçlü bir tezkeresi var ama ihtiyaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvururuz."

Bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

Öte yandan Suriye krizi kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faisal Bin Abdulaziz Al Saud ile görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

İki gün sürecek ziyaret sırasında başta Suriye ve Mısır olmak üzere, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alınacak.