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İran: Türkiye’yi uyardık Suriye’ye müdahale İsrail’in işine yarar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türk dostlarımızı Suriye'ye karşı girişilecek bir saldırının Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi

28 Ağustos 2013 14:53

 

İran, Suriye’ye karşı yapılacak bir harekâta katılmanın sadece İsrail’in çıkarlarına yarayacağını savunarak, Türkiye ve bölge ülkelerini uyardıklarını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Arakçı, "Türk dostlarımızı Suriye’ye karşı girişilecek bir saldırının Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi. Olası bir saldırının Ortadoğu’yu sarsarak, bütün bölgeye yayılabileceğini söyleyen Arakçı, "Bütün bölge akılcı davranmalı ve krizin hazmedilemeyecek boyutlarını ulaşmasına izin vermemelidir" diye konuştu.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberi Davut Yıldızlı Tayyip Erdoğan fotoğrafıyla birlikte vermesi ise dikkat çekti.

 

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