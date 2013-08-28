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'Askeri müdahale çare değil, Suriye'yi rahat bırakın'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Suriye'ye yapılması planlanan askeri müdahaleye karşı çıkarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Suriye'yi rahat bırakmasını istedi

28 Ağustos 2013 13:21

Suriye’deki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye'ye askeri bir müdahaleyi iyi bir çözüm olarak görmediğini bildirirken, "Rusya, İran, Türkiye, Katar ve diğer dış güçler Suriye'yi rahat bırakırsa, sorun bir ay içinde çözülür" iddiasında bulundu.

 

Askeri müdahale Suriye’yi yerle bir eder

 

Alman Deutsche Welle televizyonunun sorularını yanıtlayan Müslim, Suriye'deki rejimin elinde, her an kullanabileceği kimyasal silahlar bulunduğunu anlatırken, "Bu kimyasal silahları imha etmek imkansız. Dışarıdan askeri bir operasyonla da mümkün değil bu. Bu yüzden askeri bir müdahaleye kesinlikle karşıyız. Zira böyle bir müdahale tüm Suriye'yi yerle bir eder. Ayrıca kimyasal silahların El Nusra Cephesi gibi teröristlerin eline geçmesinden ya da geçmiş olmasından da endişeliyiz" dedi.

 

Dış güçler timsah gözyaşı döküyor

 

PYD Eş Başkanı Müslim, Suriye için siyasi bir çözüm yolunun mümkün olduğunu öne sürerken, "Dış güçler timsah gözyaşları döküyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Tek çözüm, tüm tarafların sonunda aynı masa etrafında buluşması" iddiasında bulundu. Salih Müslim, Rojava’da aylardan bu yana El Nusra Cephesi ile çatıştıklarını hatırlatarak şöyle dedi:

"Suriye Ulusal Konseyi ve Özgür Suriye Ordusu bölünmüş durumda. Sonuçta tugaylar birbirlerinden bağımsız olarak, başlarına buyruk hareket ediyorlar. Siyasetçilerin ülkedeki savaşçılar üzerinde hiç bir denetimi kalmadı. Ben İstanbul'dayken Türk hükümeti ve Suriye Ulusal Konseyi'nden yetkililer ile temaslarda bulundum. Bu esnada Suriyeli politikacılara gayet açık bir şekilde, eğer bizimle siyasi ilişki kurmak istiyorlarsa Nusra Cephesi'ni kontrol altına almaları gerektiğini söyledim. Bana, 'Bu imkansız, Nusra üzerinde bir kontrolümüz yok' yanıtını verdiler."

 

Bize silah gönderilebilir

 

Müslim, Suriye yönetimi ve El Nusra'ya karşı kendilerini korumak zorunda olduklarını, çatıştıkları Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki Nusra Cephesi'nin dolaylı olarak Batı'dan destek aldığını, muhalif güçlere gönderilen silahların karşılarında duran gücün eline geçtiğini savundu. Müslim, "Şu anda silahlarımızı karaborsadan alıyoruz. Avrupa'daki Kürt diasporasından da mali destek görüyoruz. Örneğin birkaç gün önce Berlin'deki bir etkinlikte neredeyse 60 bin Euro topladık. Ayrıca ele geçirilen Esad birliklerinin silahlarını da kullanıyoruz. Tabii ki Batıdan da silah gönderilmesini isteriz ama karşılığında siyasi talepler olmaması şartıyla" dedi.

 

PKK ile ideolojik açıdan kardeşiz

 

Salih, PKK'dan askeri yardım alıp almadıklarına dair soru üzerine, "Biz ideolojik açıdan kardeşiz. Fakat PKK'dan yardım almıyoruz. PKK'ya ihtiyacımız da yok, bizim kendi birliklerimiz var ve savaşçı konusunda takviye sorunumuz da yok" diye konuştu.

 

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