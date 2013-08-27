ABD Savunma Bakanı Hagel: ABD Suriye'yi vurmaya hazır

Resmi bir ziyaret için Güneydoğu Asya ülkelerinden Brunei'de bulunan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel BBC'ye verdiği demeçte, bölgedeki savaş gemileri ve uçaklarını Başkan Barack Obama ne yönde karar alırsa alsın yerine getirmek için uygun pozisyonlara konumlandırdıklarını söyledi. Hagel, Başkan Obama'nın saldırı emri vermeyi seçmesi halinde, Amerikan güçlerinin Suriye'yi vurmak için hazır olduğunu da, BBC'ye belirtti.

Savunma Bakanlığının Obama'ya "olası tüm senaryolar için seçenekler" sunduğunu belirten Hagel, "Başkan Obama, bu seçenekleri değerlendiriyor. Harekete hazırız" dedi. Halihazırda Suriye'de bulunan Birleşmiş Milletler uzmanlarının topladığı kanıtların geçen haftaki kimyasal saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu doğrulayacağını kaydeden Hagel, "Suriye'de halka karşı kimyasal silah kullanıldığı zaten apaçık ortada" ifadesini kullandı. Ele geçirilen istihbaratın kimyasal saldırının muhalifler tarafından değil, bizzat Suriye hükümetinin kendisi tarafından düzenlendiğini göstereceğini belirten Hagel, "Yine de gerçekler ortaya çıkana kadar bekleyeceğiz" dedi.

ABD Donanması'nın Akdeniz'in doğusunda 4 destroyeri ve çok sayıda savaş uçağı bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair kesin kanıtlar olduğunu belirtmişti.

İngiltere de Suriye'ye karşı olası bir askeri müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakan David Cameron, tatilini yarıda keserek başkent Londra'ya döndü. Suriye'ye destek veren Rusya ve Çin ise olası bir askeri müdahalenin bölge için "son derece yıkıcı sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulunuyor.

BM'ye göre Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine karşı 2 yıl önce başlayan isyanın iç savaşa dönüşmesi sonucu 100 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 2 milyon Suriyeli de evlerini terk etmek zorunda kaldı.