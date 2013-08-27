Reuters: Suriye saldırısının ana hatları İstanbul'da çiziliyor

Çeviri: Kerem Cihan ULUÇ

Batı'nın Suriye muhalifetine ülkede 'birkaç gün içinde' operasyon düzenlenmesini bekleyebileceklerini bildirdikleri öğrenildi. Bunun karşılığında muhaliflerin Batılı güçlere bir hedefler listesi sunduğu iddia edildi.



Batılı ülkelerin Suriye'deki muhalif güçlerle irtibata geçtiği öğrenildi. Batılı ülke temsilcileri ve muhalifler arasındaki görüşmelere katılan kaynaklar, Reuters'e yaptıkları açıklamalarda Batılıların, Suriyeli muhalifleri yakın zamanda Suriye'de bazı hedeflerin vurulacağı konusunda bilgilendirdiği söylendi.



Bu bilgi karşılığında muhaliflerin Batılı güçlere bir 'hedefler listesi' sunduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşen toplantıya Suriye Ulusal Koalisyonu'ndan başkan Ahmet Jarba'nın da bulunduğu koalisyonun önde gelen isimleri ve 'Suriye'nin Dostları' isimli batılı güçler grubu katıldı. Toplantıya ABD elçisi Robert Ford, Suriye dosyasından sorumlu üst düzey ABD görevilerinin katıldığı bildirildi.



Rusya ve Çin'den gelen kınamalar sonucunda Cenevre'de yapılması plânlanan barış görüşmelerine gölge düşürebileceği konuşuluyor.



Bunun yanı sıra Esad muhaliflerinin, 21 Ağustos'ta Şam'da gerçekleşen saldırı sonrasında intikam almaya yemin ettiği belirtildi.

Ayrıca, Suriye'ye müdahale edeceklerini söyleyen İngiliz Başbakanı David Cameron'da parlamentoyu Suriye konusunu tartışmak üzere acil toplantıya çağırdı.



Ancak, ABD Başkanı Barack Obama, İngiliz Başbakanı David Cameron ve Fransız Başkanı Francois Hollande'ın sadece hava saldırısıyla sınırlı kalacak bir müdahalenin nasıl sonlanacağı ve Beşar Esad'ın devrilmesi hâlinde iktidarın Batı karşıtı İslâmcı gruplara bırakılması konusunda ortak kaygılar taşıdıkları kaydedildi.



ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden üst rütbeli generallerin savaş durumunda ne yapılacağına dair istişarede bulunmak üzere Ürdün'de toplandıkları öğrenildi.

Bölgesel çatışma

Suriye ikilemi Ortadoğu'yu ikiye bölmüş durumda. Şiî İran, Körfez ülkelerince desteklenen Sünnî isyancılara karşı Esad ve Alevî azınlıkların yanında yer aldı.



Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü şöyle konuşmuştu: Suriye'ye yapılacak bir saldırı olasılığına karşı sizi uyarıyoruz. Bunun sonuçları tüm bölge için çok tehlikeli olacaktır. Bu komplikasyon ve sonuçlar Suriye'yle sınırlı kalmayacaktır. Tüm bölgeyi saracaktır.



Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'de bugün yaptığı konuşmasında şöyle demişti: Kendimizi korumak için yeterli yolumuz ve mühimmatımız var. Gerektiği taktirde onları bu yollarla alt edeceğiz. Eğer saldırıya uğrarsak, kendimizi koruruz. Olanaklarımızı kullanmaktan çekinmeyiz, bu olanakların neler olduğunu burada açıkça belirtmeyeceğim.



Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler nezdinde bir müdahaleyi veto eden Çin ise Batının müdahalesi konusunda şüpheci ve bunun içişlere karışmak olarak gördüğünü belirtti.



Beijing'in resmî haber ajansının Salı günü(bugün) yayımladığı bir açıklamada ABD'nin 2003'teki Irak işgali için öne sürdüğü nedenlerin ve yasak silahların bulundurulduğuna dair dayanakların asılsız çıktığını hatırlattı.

ABD: Hazırız

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel BBC'ye yaptığı bir açıklamada Amerikan askerlerinin Başkan Barack Obama'nın istemesi hâlinde Suriye'ye bir saldırı düzenleyebilecek durumda olduğunu ifade etti. Hagel, "Başkan hangi seçeneği tercih ederse etsin taleplerini yerine getirebilecek şekilde varlıklarımızı düzenledik" diye konuştu.

Ancak, muhaliflere yine de yapılacak müdahaleden sonra, Cenevre'de yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmaya hazır olmalarının söylendiği ifade edildi.

Yerel halk tedirgin

Birleşmiş Milletler(BM) elemanlarının bölgede bulunması, yapılacak müdahalenin gecikme nedeni olarak gösteriliyor.



BM'den yapılan son açıklamalar gözlemcilerin Çarşamba gününe kadar kimyasal saldırıdan etkilenmiş bölgeleri inceleyeceğini söyledi.



Bölge sakinlerinin tedirgin olduğu bildirildi.



Esad karşıtı olduğunu söyleyen Zeyna(Zaina) şöyle konuştu: Şimdiye dek dış müdahaleden yanaydım, ancak bu hayal bir gerçeklik hâlini alacakmış gibi göründüğünden korkuyorum. Ailem için korkuyorum, onlar bir askerî binanın yakınlarında yaşıyorlar.



Ancak farklı düşünceler de var. Beşar Esad yanlısı olduğunu söyleyen başka bir kadın şöyle konuştu: Bombalanma, kaçırılma, cinayet, biz bunları hergün yaşıyoruz. Eğer buna daha hızlı bir son verecekse, sevinçle karşılarım. Ama dürüst olmak gerekirse, ben Amerikalıların bunu yapacağına inanmıyorum.