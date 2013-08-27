Hüseyin Çelik'ten Suriye için 'Kosova modeli' önerisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye’nin tercihinin Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’ye müdahalesi olduğunu belirterek, "Bu olmazsa Kosova modeli değerlendirilir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, NTV’nin sorularını yanıtladı. Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını değerlendiren Hüseyin Çelik, “Bu insanlık suçudur, insanlık dramıdır” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, “Kimyasal silah olsa da olmasa da Beşar Esad çizmeyi açmıştır. Bu kadar acımasız bir şekilde kendi halkına saldıran bir diktatörün durdurulması gerekiyor. Türkiye başından beri doğrudan yana tavır aldı, bu tavrını sürdürüyor. Ümit ediyorum, bu acı sona erer ve Suriye normale döner” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk tercihinin Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'ye müdahalesi olduğunu dile getiren Çelik, "Bu olmazsa Kosova modeli değerlendirilir" diye konuştu.

‘Meclis değil hükümet adına konuşuyor’

CHP Milletvekili Faruk Loğoğlu’nun “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu alabildiğine sorumsuzluk içinde savaş çığırtkanlığı yapıyor” eleştirilene de yanıt veren Çelik, “Sayın Davutoğlu hükümetin iradesinden söz ediyor. Ahmet Davutoğlu, Meclis adına değil, hükümet adına konuşuyor” dedi.

‘1 Mart’ta ret oyu verdim’

AKP'li Çelik, Ekim ayına kadar yapılacak olası bir operasyon için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

Çelik, “1 Mart tezkeresiyle mukayese etmek yanlış, ben o tezkereye ret oyu vermiştim” dedi.

Fidan Mursi’yi uyarmış olabilir

Hüseyin Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın darbeden önce Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yle görüşmesine ilişkin ise şöyle konuştu: “Sayın MİT Müsteşarı’nın Mursi’yle ne paylaştığını bilmiyorum, bilmem de gerekmiyor. Dost ülkeler arasında istihbarat paylaşımı her zaman vardır. Dolaylı görüşmüş olabilir, hareketlilik varsa kendisiyle paylaşmış, uyarmış olabilir.”

‘Biz üzerimize düşeni yapıyoruz’

Çelik, Mursi’nin serbest bırakılması için yürütülen girişimlerle ilgili bir soruya “Sonuç verir mi vermez mi bilinmez. Çözülür ya da çözülmez; en azından siz üzerine düşeni yapmış olursunuz. Türkiye dost bir ülke olarak üzerine düşeni yapmaktadır” diye yanıt verdi.

‘Ortadoğu’nun idolü Erdoğan’

Türkiye’nin yalnız kaldığı eleştirilerine yanıt veren Çelik, “Bizim bir yerde yalnız kaldığımız falan yok. Ortadoğu ülkelerinde anket yapın bu insanların idol kabul ettiği lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tavrından dolayı ‘helal olsun’ denilen ülke, Türkiye’dir” dedi.

‘Ağlamak insancadır’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda ağlamasıyla ilgili eleştirilere de tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

“Mısır’da 17 yaşındaki Esma adice, göğsünden vurularak şehit edildi. Başbakan’ın katıldığı programda babasının Esma için yazdığı mektup okundu. Başbakan’ın böyle bir olay karşısında ağlaması son derece insanidir, son derece insancadır. Ağlamak insancadır, insanidir, insanlara mahsustur. Bugüne kadar sığırların ağladığı görülmemiştir. Hayvanlar gülmezler de ağlamazlar da. Bu, insani bir şeydir. Kılıçdaroğlu’nun tavrını kalpsizlik, duygusuzluk olarak değerlendiriyorum. Onları ayıplıyor, kınıyorum.”

'Kosava modeli' nedir

Doksanlı yıllarda Çin ve Rusya, Kosova krizinde Sırbistan'dan yana çıkarak tıpkı BM Güvenlik Konseyi'ni paralize etmişlerdi. Bunun üzerine Clinton yönetimi "BM olmazsa, NATO ile yola devam" demiş ve Sırbistan'a karşı haftalar sürecek bir hava saldırısıyla, Kosova'yı Bosna tipi bir katliamdan kurtarmıştı.