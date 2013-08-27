Suriye Dışişleri Bakanı: Operasyonun başka amaçları var, 'kimyasal' bahane

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim "Bizim kimyasal silah kullandığımızı iddia edenler yalancıdır. Kimyasal silahlar kullandığımız yolundaki iddialar mesnetsizdir. O halde bize karşı düzenlemeyi düşündükleri askeri operasyonun başka hedefleri olması gerekir diye düşündüm" dedi.

Muallim başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, kimyasal silah kullandıkları iddiasını yalanladı ve Birleşmiş Milletler (BM) operasyonunun Suriye halkının maneviyatını zayıflatmak amacına matuf olarak planlandığını, böyle bir saldırının sadece İsrail'in işine yarayacağını söyledi.

Muallim şöyle konuştu:

"Kimyasal silahlar kullandığımız yolundaki iddialar mesnetsizdir. O halde bize karşı düzenlemeyi düşündükleri askeri operasyonun başka hedefleri olması gerekir diye düşündüm. Müdahale olsa olsa Suriye halkının maneviyatını sarsmaya yöneliktir."

Şam'da güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirten Muallim, şunları söyledi:

"Halkı güvenli bölgeye nakledeceğiz. Şehir içindeki askeri hareketliliğin sebebi sadece halkın güvenliğini sağlamaktır, halkımız endişe etmesin. Ne yapmak istiyorlar? Halk, ordu ve yönetim arasındaki ilişkiyi bozmak mı istiyorlar? Diyorum ki, bunlar bir bütündür."

Suriye Dışişleri Bakanı Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"Bizim kimyasal silah kullandığımızı iddia edenler yalancıdır. Biz tam bir şeffaflıkla BM denetçileriyle işbirliği yaptık. Nereye, ne zaman gitmek istediklerini söylemişlerle buyrun gidin dedik. Silahlı grupların denetimindeki bölgelere de gitmek istediler, ancak bu gruplar kendi aralarında anlaşıp BM denetçilerine güvenli bir koridor temin etmediği için gidemediler. BM denetçilerine silahlı grupların kontrolündeki bölgeden ateş açıldı."

Suriye'ye muhtemel bir askeri müdahalenin Türkiye'nin dengelerini bozacağını iddia eden Muallim, Türkiye'nin Suriye politikasını şu sözleriyle yorumladı:

"İki gün önce Türk Dışişleri bakanı 'BM Güvenlik Konseyi karar alsın almasın biz Suriye'ye askeri müdahalenin parçası oluruz' dedi. Bu sözlere yorum yapmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Mısır'daki olaylar sebebiyle Türkiye'nin dengeleri sarsıldıysa Suriye'ye müdahale ile tamamen bozulacaktır."

"Suriye'ye karşı bir operasyon sadece İsrail'in işine yarayacaktır. İsrail siyasi çözüm istemiyor. İsrail, Suriye'de şiddetin devam etmesini arzu ediyor" diyen Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim bir soru üzerine, "Arap Birliği diye bir kurum yok" ifadelerini kullandı.