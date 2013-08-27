Suriye için yeni tezkere mi çıkarılacak?

Suriye'de kitle imha silahı kullanılmasının ardından uluslararası camianın bu ülkeye yönelik askeri harekat için adım atmaya başlaması, Ankara'yı da hareketlendirdi.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin önce Suriye'de kimyasal silah kullanımının kanıtlandığı açıklaması yapıp, ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı saatlerde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da "Suriye için gerekirse yeni bir tezkere çıkarırız" dedi.

Arınç'ın Suriye için "yeni tezkereden" bahsetmesi ise Ankara kulislerini karıştırdı.

Suriye için tezkere var, süresi Ekim'de bitiyor

Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik olası bir harekatı için zaten bir tezkere çıkarmıştı.

6 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve bir yıllık süresi olan tezkere, Akçakale olaylarından hemen sonra çıkarılmıştı. Tezkere, 6 Ekim 2013'e kadar, Türk askerinin Suriye'ye harekat yapmasına olanak sağlıyor.

Mevcut tezkerenin hâlâ süresi olmasına rağmen, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın "yeni bir tezkere"den bahsetmesi ise akıllara "acaba 1 Mart 2003 benzeri bir tezkere mi geliyor" sorusunu getirdi.

Yeni tezkere, yabancı güçlerin Türkiye'de konuşlandırılması için mi?

1 Mart 2003'te TBMM'de görüşülen ancak kabul edilmeyen tezkere, Irak operasyonu öncesinde ABD güçlerinin Türkiye'de konuşlandırılmasını öngörüyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Suriye'ye yönelik Washington liderliğinde bir askeri harekatın ilk işareti olarak yorumlanan açıklamasının hemen ardından ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu araması, "ABD, harekat için Türkiye hava sahasını, üslerini ve topraklarını mı kullanmak istiyor" sorusunu gündeme getirdi.

Kerry, Davutoğlu'nu aramadan hemen önce yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşanan saldırının “dünyanın vicdanını sarsması” ve bütün devletlerin de bu tür silahların bir daha kullanılmamasını sağlayacak şekilde ayağa kalkması gerektiğini söylemişti.