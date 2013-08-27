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Ekonomi

Olası Suriye müdahalesi piyasaları vurdu

Suriye'ye birkaç gün içinde askeri müdahale edilmesi olasılığı, piyasaları dalgalandırdı

27 Ağustos 2013 20:44

ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin yaklaştığı endişesi küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.
ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, ABD Başkanı Barack Obama'nın kimyasal silah kullanımının ardından Suriye'ye karşı harekat emri vermesi durumunda ABD ordusunun buna hazır olduğunu açıkladı.
Reuters'ın bildirdiğine göre Batılı ülkeler Suriyeli muhaliflere birkaç gün içerisinde müdahalenin başlayabileceği mesajını iletti.
Olası bir askeri müdahalenin yarattığı endişe yatırımcıların dünya genelinde hisse senetlerinden çıkarak petrol, altın ve tahvillere yönelmesine neden oldu.
cnbce.com'daki habere göre, London Capital Group risk yönetimi şefi Nick Lewis, "Piyasaların yeni endişesi Suriye. ABD'nin Suriye'ye müdahale etmesi yönündeki baskı New York borsasını düşürdü, Avrupa'da onu takip ediyor" dedi.
 

Önce ABD'yi, sonra Avrupa'yı vurdu

 
Açıklamaların ardından dün Dow Jones yüzde 0,4, S&P 500 yüzde 0,1, Nasdaq da yine yüzde 0,2 seviyesinde değer kaybetti.
Bugün ise Almanya DAX Endeksi yüzde 1,55 kayba uğrarken Fransa CAC 40 Endeksi yüzde 2,16 ekside. Londra Borsası ise yüzde 0,84 düşerken İtalyan Borsası'nda kayıp yüzde 2,3'e ulaştı.
 

Altın ve petrol zirve yaptı

 
Altın 1420 doların üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı bugün 111 doların üzerine yükselerek Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ardından gerginliğin artmasıyla beş ayın en yükseğine yakın seviyede işlem gördü.
 

BIST düşüşe geçti

 
Fed ve Suriye endişeleriyle güne ekside başladıktan sonra Suriye'ye müdahalenin birkaç gün içerisinde olabileceği haberiyle kayıplarını artıran BIST günü yüzde 4,73 düşüşle tamamladı.
 

Dolar/TL rekor kırdı

 
Güne 2 liranın üzerinde başlayan ABD Doları, Merkez Bankası Erdem Başçı'nın açıklamalarıyla 2,03 liranın üzerine çıktıktan sonra ABD'den gelen açıklamalarla 2,0372 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü.
 

Obama henüz karar vermedi

 
Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney de  konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahale konusunda kesin bir karara varmadığını söyledi, "Görüşmeler sürüyor" dedi.

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