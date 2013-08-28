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Suriyeli hackerlar New York Times'ın sitesini çökertti

Üç saatlik bir kesintinin ardından tekrar yayına başlayan site, uzun süre aktif olarak kullanılamadı

28 Ağustos 2013 11:30

Kendilerini 'Elektronik Suriye Ordusu' olarak tanımlayan hacker grubu New York Times’ın internet sitesini çökertti.

New York Times'ın internet sayfasına erişim problemi yaşanmasının ardından "The Syrian Electronic Army" (Suriye Elektronik Ordusu) adlı grup NYT'nin web sayfasını kendilerinin hacklediklerini öne sürdü.

Gazetenin internet sitesine giren ziyaretçiler hacker grubun sitesine yönlendirildiler. Üç saatlik bir kesintinin ardından tekrar yayına başlayan site, uzun süre aktif olarak kullanılamadı.

Grup daha önce de başka gazetelerin internet sayfaları ile Twitter'ı hacklediklerini iddia etmişti.
Gazeteden olayın nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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