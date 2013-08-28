Joe Biden: Suriye'nin kimyasal silah kullandığına şüphe yok

ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığı konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını söyledi.

Washington yönetimi, ABD Başkanı Barack Obama'nın emretmesi halinde ordunun saldırıya hazır durumda olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin müttefiki diğer ülkeler de askeri müdahale kararı çıkması halinde destek vermeye hazır olduklarını söylüyor.

Ancak İngiltere ve ABD, olası müdahalenin, Suriye'yi ileride bu tür kimyasal silahları bir daha kullanmaktan caydırma niyeti taşıdığınnı, Şam yönetimini devirmeyi amaçlamadığının altını çiziyor.

Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığını iddialarını yalanlıyor.

ABD, henüz kimyasal saldırıya ilişkin istihbarat raporunu açıklamadı.

Ancak Amerikan basını, kimyasal saldırı sonrası Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerce yapılan telefon görüşmelerine ait ele geçirilen kayıtların Suriye'nin sorumluluğunu kanıtladığını yazdı.

Beyaz Saray Başkan Obama'nın diğer dünya liderleriyle temasta olduğunu ve henüz bir karar vermediğini duyurdu.

Suriye'nin başlıca müttefikleri Rusya, Çin ve İran askeri müdahaleye şiddetle karşı çıkıyor.

Moskova'dan dün yapılan açıklamada böyle bir müdahalenin "felaketle sonuçlanabileceği" ifadesine yer verildi.

Öte yandan uluslararası piyasalarda Suriye'ye askeri müdahale kaygısı sürüyor. Asya hisse senetleri ikinci gününde de düşmeye devam ederken petrol fiyatları tırmandı.

Bu arada Birleşmiş Milletler'e bağlı silah denetçileri geçen hafta Şam yakınlarında kimyasal saldırı düzenlendiğinden şüphelenilen yerleri ziyaret etmeye bugün devam edecek.

Heyet, önceki gün üzerilerine ateş açılması üzerine çalışmalarına ara vermişti.

BM'nin Suriye elçisi Lahdar İbrahimi de yaptığı açıklamada ABD'yi denetçilerin çalışmaları tamamlanana kadar beklemesi çağrısında bulunduğunu anlattı.

İngiltere parlamentosu toplanıyor

İngiltere parlamentosu, Suriye'ye müdahale konusunda hükümetin önereceği planı oylamak üzere yarın olağanüstü oturuma çağırıldı.

İngiltere Başbakanı David Cameron, tatilini kısa keserek Londra'ya döndü ve yarın Suriye konusunda açık ve net bir tasarıyı milletvekillerinin onayına sunacaklarını söyledi.

Baştan beri uluslararası toplum içinde Suriye'ye karşı bir gönüllü ülkeler ittifakı oluşturulmasından söz eden Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Milliyet gazetesinden Fikret Bila'ya verdiği mülakatta öncelikle BM kararlarıyla, uluslararası toplumla birlikte hareket etmeyi planladıklarını, ancak böyle bir karar çıkmazsa Türkiye'nin diğer seçenekleri değerlendiren koalisyonda yer alacağını söyledi.

Suriye 'Kimyasal bahane' diyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, kimyasal silah iddialarının kendilerine saldırmak için bir bahane olarak kullanıldığını söyledi ve Suriye'ye yapılacak bir müdahalenin sadece İsrail'in işine yarayacağını söyledi.

Suriyeli bakan, böylesi bir müdahalenin Türkiye'nin dengelerini de bozacağını öne sürerek, şunları söyledi:

"İki gün önce Türk Dışişleri Bakanı 'BM Güvenlik Konseyi karar alsın almasın biz Suriye'ye askeri müdahalenin parçası oluruz' dedi. Bu sözlere yorum yapmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Mısır'daki olaylar sebebiyle Türkiye'nin dengeleri sarsıldıysa Suriye'ye müdahale ile tamamen bozulacaktır."

Hükümetine bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığı iddialarını "tümüyle" reddeden Dışişleri Bakanı Muallim, "Dünyada hiçbir ülke, kendi halkına karşı en büyük yıkıma yol açacak silahı kullanmaz." dedi.

Muallim, Suriye hükümetinin BM denetçilerinin ülkeye girişi ve korunması konusunda verdiği sözleri yerine getirdiğini de hatırlattı.

İddiaları araştırmak üzere Suriye'ye gelen Birleşmiş Milletler denetçilerinin, isyancıların engel olması nedeniyle, ikinci inceleme bölgesine giremediğini söyleyen Muallim, denetçilere silahlı grupların kontrolündeki bölgeden ateş açıldığını söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Şam bölgesinde destek verdiği üç hastanenin saldırının düzenlendiği söylenen Çarşamba sabahı "nörotoksik belirtiler" gösteren 3.600 kadar hastayı tedavi altına aldığını, bunlardan 355'inin öldüğünü bildirmişti.

Suriye'de iki yılı aşkındır süren çatışmalarda 100 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.