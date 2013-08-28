Hamaney: Suriye’ye müdahale facia olur

İran’ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, Batılı ülkelerin Suriye’ye yönelik askeri operasyon düzenlemesinin faciayla sonuçlanacağını savundu.

İran, Beşşar Esad rejimine karşı düzenlenmesi planlanan askeri operasyon hakkında Batı’yı açık bir şekilde uyardı.

ISNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran’ın dini lideri Hamaney, "ABD’nin Suriye’ye yapacağı askeri müdahalenin bölgede faciaya neden olacağı" uyarısını yaptı.

Hamaney, “ABD’nin müdahalesi bölge ülkeleri için facia olur. Bölge şu an barut fıçısı gibi ve geleceği kimse göremiyor” dedi.

Türkiye de uyarıldı

İran, Suriye'ye karşı yapılacak bir harekata katılmanın sadece İsrail'in çıkarına olacağını savunarak, Türkiye ve bölge ülkelerini uyardıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Arakçı, “Türk dostlarımızı Suriye'ye karşı girişilecek bir saldırının Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Muhtemel bir saldırının Ortadoğu'yu sarsarak, bütün bölgeye yayılabileceğini söyleyen Arakçı, “Bütün bölge akılcı davranmalı ve krizin hazmedilemeyecek boyutlara ulaşmasına izin vermemelidir" şeklinde konuştu.

BM heyeti incelemelere devam ediyor

Suriye’de iki gün önce incelemelere başlayan Kimyasal Silah Denetleme Heyeti’nin, dün verilen aranın ardından yeniden göreve başladığı belirtildi. Şam’ın çevresinde, isyancıların kontrolünde olan bir bölgede çalışmaya başlayan heyet, kimyasal silah kullanıldığını kanıtlayacak ipuçları arıyor.

Aktivist Salam Muhammed, Reuters haber ajansına Skype aracılığıyla bilgi vererek, "BM heyetinin Maleiha kasabasına geldiğini ve kimyasal silah saldırısı yapıldığı iddia edilen isyancı kuvvetlerin kontrolündeki bölgede incelemelere başladığını" anlattı.

Bugün bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise, "tarafların kimyasal silah kullanıp kullanmadığını belirlemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını" belirtirken, Suriye'de iki yılını dolduran savaştan gelen görüntülerin, "21. yüzyılda gördüğümüz hiçbir şeye benzemediğini" ifade etti.

BM Genel Sekreteri, "inceleme heyetinin işini yapmaya çalıştığını ve bir yandan numune toplarken, diğer yandan da kimyasal silahlardan etkilendiği iddia edilen kişilerle görüştüğünü" bildirdi.