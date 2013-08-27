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Dünya

Kimyasal silah iddiaları nasıl araştırılıyor?

Saldırıdan sağ kurtulan insanların yanı sıra, kurbanlara ilk müdahalede bulunan sağlık görevlileri ile görüşülür. Kan ve idrar örnekleri incelenerek kimyasal madde izlerine bakılır

27 Ağustos 2013 16:59

 

Ralf Trapp
Uluslararası silahsızlanma uzmanı

Kimyasal silah kullanımı iddiaları konusundaki araştırmalarda delil toplamak için çeşitli yöntemler kullanılır.

Saldırıdan sağ kurtulan insanların yanı sıra, kurbanlara ilk müdahalede bulunan sağlık görevlileri ile görüşülür. Kan ve idrar örnekleri incelenerek kimyasal madde izlerine bakılır.

Müfettişler ölü insan ve hayvanlardan da örnek alıp inceler.

Kimyasal silah kalıntıları, bomba ya da mermi parçaları bulmak amacıyla saldırının gerçekleştiği iddia edilen alan incelenir.

Kimyasal madde kalıntıları içerebilecek toprak, yıkıntı ve bitki örnekleri incelenerek bu maddelerin karakteristik izleri aranır.

İnceleme sırasında bazı kimyasal analizler olay yerinde kurulan laboratuarlarda yapılırken, bazı örnekler de delillerin korunmasına yönelik protokollere uygun olarak "belirlenmiş laboratuarlara" gönderilir.

Bunlar, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün belirlediği ve düzenli olarak yeterlilik testine tabi tutulan uluslararası bir üst düzey laboratuarlar zinciridir.

Suriye'deki gibi çatışmalı ortamlarda, fotoğraflı ve videolu tanık ifadeleri, hatta ülke dışına çıkarılan örneklerin analizi, bu bilgileri bağımsız olarak doğrulatma imkanının olmaması nedeniyle sorun teşkil eder.

Video görüntülerinde, kullanıldığı iddia edilen bazı kimyasal maddelerin etkilerine dair tutarlı veriler olsa bile bu türden deliller birçok soruyu cevapsız bırakmaktadır.

Elde edilen sonuçlar, alınan örneklerin doğruluğu ve bu örneklerin hiçbir müdahale olmaksızın, belirlenmiş protokollere uygun olarak inceleme merkezlerine ulaşması kriterleri temel alınarak değerlendirilir.

Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgelerde bağımsız ve profesyonel bir inceleme yürütülmesi açısından Birleşmiş Milletler araştırma ekibinin Suriye'ye gitmesi bu nedenle önemlidir.

BBC Türkçe

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