Suriye'deki katliamda kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilk doğrulama

Suriye’nin başkenti Şam’da hafta içi gerçekleştirilen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen katliamla ilgi çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, en az 3 bin 600 Suriyeli'nin, sinir gazına maruz kaldığı tespit edildi. Şam'daki son saldırıyla birlikte dünya gündemini meşgul eden kimyasal silah konusuyla ilgili Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden bir açıklama geldi.

Cenevre merkezli örgüt, Şam'daki üç hastaneye, sinir gazına maruz kalma belirtileri taşıyan 3 bin 600 Suriyeli'nin başvurduğunu, bunlardan 355'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Örgüt, hastaların sinir gazı semptomları gösterdiğini ancak kurum olarak kimyasal silah kullanıldığını teyit etme yetkilerinin olmadığını hatırlattı.

Bu açıklamayla birlikte, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının ilk kez uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulandığına dikkat çekiliyor.

Necdet Özel Ürdün yolcusu

Öte yandan Ortadoğu ve bazı Batılı ülkelerin genelkurmay başkanları gelecek Pazartesi, Suriye gündemiyle biraraya gelecek.

Ürdün'de yapılacak toplantıya Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve Katar'ın da genelkurmay başkanları katılacak.

Ürdün Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının önceden planlandığı, Suriye'de kimyasal silah kullanılması üzerine alınmış bir karar olmadığı vurgulandı.