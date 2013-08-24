İran: Suriye’de kimyasal silah kullanıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriyeli yüzlerce sivilin ‘kimyasal silahlar nedeniyle öldüğünü ve uluslararası kamuoyunun bu tür silahların kullanılmasının önüne geçmesi gerektiğini’ söyledi. Ruhani, kimyasalların kimin tarafından kullanılmış olabileceği hakkında görüş bildirmedi.

Esad güçleri tarafından kimyasal silah kullanıldığı ve 635 kişinin öldüğü iddia edildi. Esad rejimi ise iddiayı yalanladı. Reuters haber ajansı, olay yerinden çekilmiş olduğu bildirilen kareler yayınladı.

Suriye’nin başkenti Şam’da Çarşamba günü yaşanan ve kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilen saldırının neden olduğu tartışlamar sürerken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den çok önemli açıklamalar geldi.

Ruhani, bugün yaptığı açıklamada, Suriye’de isyancıların kontrolünde olan bölgeye yapılan saldırıda kimyasal silah kullanıldığını belirterek, bu silahların kullanılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

İran, böylece ilk kez Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Ruhani, kimyasalları kimin kullandığı hakkında açıklama yapmadı ancak, Tahran rejimi geçmişte Suriyeli isyancıları kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Ruhani, kimyasal silahların arkasındaki tarafın isyancılar olabileceğine değinmezken, uluslararası basında yer aldığı gibi Esad rejimi güçlerinin sorumlu olabileceği hakkında da yorum yapmadı.



İran isyancıları suçlamıştı



İran’ın ISNA haber ajansının haberine göre Ruhani, “Suriye’de birçok masum insanın, kimyasal silahlar nedeniyle şehit düşmesi veya yaralanması talihsiz bir durum... Kimyasal silahların kullanılmasını ağır bir şekilde kınıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, kimyasal silahların dünyanın her yerinde, özellikle de Suriye’de kullanılmaması konusunda not düşmektedir” dedi.

Suriye hükümeti, hafta içinde kimyasal silah kullandıklarını reddetmiş ve saldırının bir provokasyon olduğunu ileri sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, saldırınn arkasında isyancıların olduğundan şüphelendiklerini söylemişti.

Rusya da İran’ın görüşüne destek vererek, saldırının provokasyon amaçlı olabileceğini savunmuştu. Rusya, dün önemli bir adım atarak Beşşar Esad rejimiyle temasa geçmiş ve Birleşmiş Milletler (BM) denetim heyetinin Şam’da güvenli bir şekilde inceleme yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirtmişti.