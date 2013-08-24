İstihbaratçılar 'kimyasal' dedi, ABD 4. gemisini Akdeniz'e çekti

Batılı istihbarat kurumlarının Suriye'deki ilk incelemelerin ardından kimyasal silah kullanıldığına işaret eden açıklamalarının ardından ABD dün gece Akdeniz'deki deniz güçlerini Suriye'ye olası bir operasyon için konuşlandırdı. Yetkililer Başkan Barack Obama'nın askeri operasyon konusunda henüz bir karar almadığını söyledi. Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye dahil yedi ülkenin genelkurmay başkanlarının önümüzdeki günlerde Ürdün'de bir araya geleceği iddiası da doğrulandı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, ABD Donanması'nın Akdeniz'deki varlığını üç destroyerden dörde çıkaracağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ise Asya kıtasına yapacağı ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Obama'nın Pentagon'dan Suriye için seçeneklerin ne olduğunu sorduğunu belirterek, "Başkan'a bütün olasılıklar karşısında seçenek sunma zorunluluğumuz var" dedi.

Genelkurmay başkanları toplanıyor

Bakan Hagel bu açıklamayı yaparken, ABD ve Türkiye başta olmak üzere yedi ülkenin genelkurmay başkanlarının önümüzdeki beş gün içinde Ürdün'de Suriye konulu bir toplantı yapacağı bildirildi.

İlk olarak Twitter'da saygın ABD'li gazeteci Laura Rozen tarafından ortaya atılan bu iddia daha sonra Ürdün resmi haber ajansı tarafından doğrulandı. En Nahar'ın haberinde "Suriye'nin Dostları Grubu'nun genelkurmay başkanları arasında Amman'da bir toplantı yapılacak" denildi.

Rozen, dün gece Twitter hesabından paylaştığı ve bölgesel askeri kaynaklara dayandırdığı mesajında, "ABD, Ürdün, Suudi Arabistan Türkiye, Katar, İngiltere ve Fransa'nın genelkurmay başkanları 3-5 gün içinde Ürdün'de Suriye konulu bir toplantı yapacak" demişti.

İstihbaratçılar ‘kimyasal’ diyor

Bu gelişmelerin öncesinde ABD ve müttefiki ülkelerin istihbarat kurumlarının Suriye'de hafta içi düzenlenen ve 1300 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili ilk incelemelerinden elde ettikleri sonuçların kimyasal silah kullanımına işaret ettiğini açıkladı.

ABD'li ve Avrupalı güvenlik kaynakları saldırıyı Esad hükümetinin onayıyla Suriye güçlerinin düzenlediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar söz konusu bulguların henüz ilk aşamada olduğunu ve tedbirle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Kaynaklar uzmanların halen kesin kanıt arayışında olduğunu, ancak buna ulaşmanın günler, haftalar hatta daha uzun bir süre alabileceğini belirtti.