Suriye, 'kimyasal silah' iddialarıyla ilgili BM soruşturmasına izin verdi

Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsal bölgesinde 21 Ağustos’ta düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırının ardından Beşşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler heyetinin bölgede araştırma yapmasına izin verdi. BM'den yapılan açıklamada heyetin Pazartesi günü bölgeye gideceği bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından devlet televizyonuna yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler denetçilerinin geçen hafta kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Şam’ın doğusundaki Guta’da inceleme yapmasına izin verdi.

“Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler, 22 Ağustos 2013 tarihinde Şam’ın dışındaki mahallede kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere Birleşmiş Milletler’e izin verilmesi üzerine ortak bir mutabakata varmıştır” denilen açıklamada 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırının tarihi yanlış verildi.

BM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada heyetin, 26 Ağustos Pazartesi günü kanıt toplama çalışmaları için bölgeye gideceği bildirildi.

Çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen saldırının 1988’deki Halepçe Katliamı’ndan sonra yaşanan en büyük kimyasal saldırı olduğu iddia ediliyor.

ABD muhalifler ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin muhalifleri, BM yetkililerinin can güvenliğini koruma konusunda ikna etmesinin ardından soruşturma izninin alındığı kaydedildi.

Rusya ve İran'dan Şam'a 'İzin ver' mesajı

Kimyasal silah kullanıldığı öne sürülen saldırı tüm dünyanın tepkisini çekmiş, krizin başından beri Esad yönetiminin yanında yer alan Rusya ve İran da, Şam yönetiminden kimyasal silah iddialarının soruşturulması için izin verilmesini talep etmişti.

ABD yeni savaş gemisi gönderdi

Daha önce kimyasal silah kullanımını ‘kırmızı çizgi’ olarak belirleyen ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye ile ilgili bütün seçeneklerin masada olduğunu ve Washington’un konuyla ilgili neler yapılabileceğini ‘gözden geçirdiğini’ ifade etmişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD bölgeye 4. savaş gemisini göndermiş, bu hamle İran ve Suriye’nin tepkisini çekmişti.